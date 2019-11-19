Erdoğan, "F-35 meselesindeki mevcut uzlaşmaz tavır sürerse Türkiye'nin orta vadeli ihtiyaçlarını karşılamak için başka arayışlara girmek zorunda kalacağını da ayrıca söyledik" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bölücü terör örgütünü, DEAŞ'a karşı savaşan bir yapı gibi göstermek için çırpınanlar bugün aynı örgütün sivil katliamlarını örtmeye çalışıyor." diye konuştu.

"Ana muhalefetin başındaki zat, Suriye Milli Ordusunu (SMO) 'terör örgütü' olarak tanımlıyor." diyen Erdoğan, "SMO, orada niye var? SMO, orada ülkemizi taciz eden, ülkemize saldırıda bulunanlara karşı hem kendi topraklarını savunan hem de Mehmetçiğimizle beraber bu mücadeleyi sürdüren oradaki yiğitler, mücahitlerdir" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Gece geç saatlere kadar yoğun mesai harcayan yasama faaliyetlerinde bulunan milletvekili arkadaşlarıma şahsım milletim adına teşekkür ediyorum. Bütçenin genel kurul görüşmeleri 9 Aralık'ta başlayacak 20 Aralık'a kadar sürecek. Her bakanımız kendi bütçesinin görüşüldüğü günlerde ekibiyle birlikte Meclis'te bulunacak. Bizim için hayati öneme sahip.

Yeni yönetim sisteminde güçler ayrılığının keskinleştirilmesi milletvekillerimiz üzerindeki yükü artırmıştır. Kanun tekliflerinin en mükemmel şekilde hazırlanması ve yasalaştırılması bakımında milletvekillerimizde çok daha fazla verim bekliyorum.

Bundan böyle kesinlikle her milletvekilimiz kendi seçim bölgesini ihmal etmemeli. Her hafta salı, çarşamba, perşembe... Bölgesine gidecek. Vatandaşımızın hal ve hatrını soracak muhtarlarla görüşme yapacak. Bize ulaştırmasını bize ulaştıracak. AK Parti milletvekili olmak demek sadece salı, çarşamba, perşembe Ankara'ya gelmek değil. Vekillerimizin Ankara'daki çalışmaları kendi illerine de aktarmaları gerekir.

(ABD ziyareti)

Aziz kardeşlerim bilindiği gibi geçtiğimiz hafta sayın Trump'ın davetine icabetle ABD'uye bir çalışma ziyareti gerçekleştirmiştik. Başkan Trump'la oldukça verimli toplantı yaptık. ABD ile ilişkilerde sıkıntılı bir dönemden geçildiği sır değil. Amacımız bu zor dönemi her iki ülke için kabul edilebilir ve sürdürülebilir şekilde geride bırakmaktır. Türkiye ve ABD'nin çok daha yakın ve birbirini destekleyeceği şekilde olması gerekiyor. İki ülke arasındaki ilişkileri bozmaya yönelik çabaların gerçek mahiyetini en iyi gören sayın Trump'tır.

Sistemin ve siyasetin tüm baskılarına rağmen Trump Türkiye-Amerika ilişkileri konusunda insiyatif kullanmaktadır.

Türkiye'nin geri adım atmayacağını Trump'a anlattık S-400 konusunda çözüm yolları aranması konusunda Trump ile mutabık kaldık. Aşırı ısrarın, Türkiye'nin egemenlik haklarına tecavüz anlamanına geleceğini söyledim

100 milyar dolarlık karşılıklı ticaret hacmine ulaşma konusundaki kararlılığımızı bir kez daha teyit ettik.

F-35 konusunda Türkiye müteri değil ortaktır. 1.4 milyar dolar ödediğimizi de yeniden hatırlattık. F-35'te uzlaşmaz tavır sürerse, Türkiye'nin başka arayışlara gireceğini söyledik.

Sözde Ermeni soykırımı kararını belgeleriyle ortaya koyduk.

Azill sürecinin Başkan Trump'ı temkinli davranmaya yönelttiği açıktır.

Suriye meselesi ABD ziyaretimizin en önemli başlıklarından biriydi. Sadece Fırat Kalkanı'nda 3 binden fazla DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirdik. ABD tarafından düzenlenen operasyonla öldürülen Bağdadi'nin eşi, kardeşi ülkemiz tarafından yakalandı. Bunlardan çok ciddi istihbarat elde ettik. PKK/YPG Suriye'deki cezaevlerinde ve kamplarda bulunan binlerce DEAŞ'lıyı şantaj yapma malzemesi olarak serbest bıraktı.

Barış Pınarı Harekatı'ında etkisiz hale getirdiğimiz terörist sayısı bin 200'e yaklaştı. Türkiye'nin başarıyla sürdürdüğü Barış Pınarı Harekatı büyük oyunu bozmuştur.

Hem ABD'nin hem Rusya'nın vardığımız mutabakatlar çerçevesinde bölgeyi teröristlerden tamamen arındıramadığı açıktır. Türkiye'nin yürüttüğü harekata karşı çıkanların hiçbiri insanlık dışı saldırılara ses çıkarmıyor.

"Yüzlerce insanın katili"

Bakıyorsunuz Mazlum Kobani diyorlar... Ne Mazlum Kobanisi? Böyle biri yok. Bu biliyorsun Ferit Abdi ve bu adam bizim ülkemizde yüzlerce insanın katilidir. Bizim Kürtlere karşı olduğumuzu anlatıyorlar. Terör elebaşı Ferhat Abdi'yi, Trump ve senatörlere görüntülü olarak anlattık. Arkasında PKK terör örgütünün olduğunu HDP gibi. Biz Kürtlere değil terör örgütü YPG'ye PKK'ya karşıyız. Bu onları ciddi manada etkiledi. Sizin ifadeleriniz Kürt kardeşlerimize saygısızlıktır dedik.

Suriye Milli Ordusu'nu terör örgütü olarak tanımlıyorlar. Suriye Milli Ordusu bizimle mücadele eden yiğitlerdir, mücahitlerdir.

CHP teröristlere 'terörist' diyemiyor. Niye ortaklar ya... Daha çok beraber yürüyecekler. Ama benim milletim gereken dersi 2023'te de 2024'te de verecek.

ABD'nin terör örgütü ile Suriye'de girdiği angajmanın bir anda bitmeyeceğinin ne yazık ki farkındayız. Amerika'da faaliyetlerini sürdüren FETÖ elebaşı ve mensuplarıyla ilgili taleplerimizi tekrarladık.Türkiye haklı davasından tehditle, yalan yanlış argümanlarla döndüremeyeceklerini anlamaya başladılar.

Dışarıdan gelen her türlü saldırıya karşı biz ülkemizin ve milletimizin menfaatlerini sonuna kadar savunuruz. Ülkemiz hedef alanların her türlü iftirasına karşı ülkemizin ve milletimizin her türlü hakkını savunuruz.

(Kılıçdaroğlu'nun Tank Palet Fabrikası açıklamasına yanıt)

Tekrar açıklıyorum... Bu adamın nasıl bir yalancı olduğunu hakikatleri nasıl saptırmaya çalıştığını bugün bir kez daha anlatıyorum. Sadece işletme hakkının belli bir süreyle Katar ve Türk iş birliğinden oluşan BMC'ye devredildi. Tank Palet Fabrikası'nın mülkiyeti devlette. Sadece işletme hakkı devredildi.

(İşsizlik rakamları)

Elbette ülkemizdeki her bir işsiz kardeşimiz bizim de üzüntü kaynağımız. Ama 'bal bal' denilerek ağız tatlanmıyor. AK Parti döneminde istihdam 9 milyon artmasına rağmen işsizlik oranımız yüzde 14 seviyesindedir. İstihdam artıyor diyoruz, bu kişi rahatsız oluyor.

Yüksek işsizlik oranının ekonomik saldırıların ötesinde sebepleri vardır. İşsizlik rakamlarının yüksek nedeni iş gücüne katılım oranındaki artıştır. 2002'ye göre 2018'de iş gücüne katılım oranı 3.6 puan artmıştır.

(Emeklilik maaşları)

Bir anaokulu sınıfı öğrencisine anlatıyor gibi anlatıyorum... Türkiye'de bin liranın altında emekli maaşı alan yoktur Bay Kemal. Kendi döneminde 60 lira emekli maaşı alanlar bulunuyordu. Kılıçdaroğlu SGK Genel Müdürlüğü döneminde kalmış olabilir.







