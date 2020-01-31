Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Cezayir'de yeni ortaklıkların temelini attık. FETÖ ile mücadelemizde bizi ilk destek veren Gambia'ya geçtik. Daha sonra ikili ticaret hacmimiz her geçen gün artan Senegal'e gittik. Son Afrika turumuzla Afrika'da 28 farklı ülkeyi ziyaret ettik. Türkiye ile Senegal arasında ticaret hacmi 76 milyon dolar iken bu rakam 410 milyon dolara çıktı.

Bayrak taşıyıcımız THY 38 farklı Afrika ülkesine uçuş düzenliyor.

Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde bir deprem yaşadık. Elazığ ve Malatya depreminde hayatlarını kaybeden 41 vatandaşımıza başsağlığı diliyorum. Hayati tehlikesi olan depremzedemiz şu an yok.

Depremin ardından 3 bakan arkadaşımız hemen olay yerine koştu ve çalışmaların başında bulundu. İl milletvekillerimiz, yerel yönetimlerden sorumlu arkadaşlarımız orada. Devletimiz tüm kurumlarıyla insanlarımızın yardımına koşmuştur.

Şu ana kadar deprem bölgesine AFAD tarafından 25 bine yakın çadır ulaştırılmıştır.





Utanmadan soruyor

Gayret ettik, çalıştık, iktidar olduk. Deprem bölgelerindeki çalışmaları biz tamamladık. Biz bunları yaparken üstlendiğimiz görev bakımdan bunu yaptık. Bay Kemal'e sorun, Van depreminden haberi yoktur. Utanmadan soruyor "Deprem için paraları nereye harcadınız?" diye. Van'da eski parayla 20 katrilyon para harcadık. Van'da su yoktu. Biz DSİ ile oranın su sorununu çözdük. Git yerinde sor. Deprem için toplanan paralar yerine gittiği gibi, milli bütçeden çok ciddi harcamalar yaparak oraları ayağa kaldırdık

CHP'li belediyeler oraya gitmiş de sorunlar çözülmüş... Benim vatandaşım çok daha fazlasını yapıyor. Deprem gecesinden beri orada olan bakanlarımız ve görevlilere, şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Yıkılan ve tehlike arz eden binalar kaldırılıyor şu an. Hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeden yaraları saracağız.





Bunu memnuniyetle izliyoruz

Depremde en çok can kaybının yaşandığı bölgede kalkınma projesini başlatıyoruz. Ülkemizi depremlere hazırlamak için yatırım yapıyoruz. Bugüne kadar depremlerin ardından yapılan, depreme hazırlık için yürütülen çalışmalarda harcanan kaynak, toplanan verginin yaklaşık 5 katı. Türkiye'yi onca acısının ardında bu tür tartışmalara çekenleri de huzurlarınızda kınıyoruz. Vatandaşlarımızın da artık deprem konusunda son derece bilgili. Bunu memnuniyetle izliyoruz.

Ülke çapında bir buçuk milyon konutun dönüşümüne hız veriyoruz. Zemin artı 3 mantığıyla konutlar yapacağız.





Sesin çıkmıyor

İkinci Dünya Savaşı'nın akabinde Filistin'de kan dökmeye başlayan İsrail bugünkü sınırlarına ulaşmıştır. Son olarak ABD desteğiyle İsrail işgal planını devreye almaya çalışıyor. Utanmadan sıkılmadan Filistin'de bir avuç yeri de almaya çalışıyorlar. Türkiye olarak 'iki devletlik çözüm' denilen bu planı asla tanımıyor ve kabul etmiyoruz. Mescid-i Aksa'ya uzanan elleri kırmak imanımızın bir gereği. Sesin çıkmıyor. Suudi Arabistan sesin ne zaman çıkacak? Umman, Bayreyn, Abu Dabi... Yazıklar olsun. Acaba o alkış tutan elleri bu hain adımın hesabını nasıl verecekler? Söyle bana arkadaşını, söyleyeyim sana kim olduğunu.

Dünya barışının anahtarı Kudüs'tür. Kudüs'ü İsrail'in kanlı pençelerine emanet etmek dünyaya çok büyük bir kötülük olur.

Türk medyasını açıklama yapılırken içeri alınmıyor. Hani sizde basın özgürlüğü vardı? Biz bunu Türkiye'de yapsak kıyameti koparırlardı. İşte bunların özgürlük anlayışı bu. İstedikleri kadar zulüm işlesinler, Allah'ın yardımıyla Kudüs davası hep ayakta kalacaktır. Bu işin başını çeken Trump. Hristiyanların bu konuda dik durması lazım. Onların da Kudüs'te hakları var. Bizim hem inancımız hem de kültürümüz gereği Musevilere en küçük bir düşmanlığımız olamaz. Bizim derdimiz bu terör devleti. Hiçbir zaman muteber olamaz.





Macron bilmiyor

Cezayir ziyaretimizde Cumhurbaşkanı bana "Fransa milyonlarca insanımızı katletti" denildi. Macron bunları bilmiyor galiba.

Bir Türk milleti olarak hayırla yad edilenlerden olduk. Olmaya da devam edeceğiz. Türkiye Kudüs davasına sonuna kadar destek verecektir.

Rejim Suriye'de İdlib'deki saldırılarını artırmıştır. Rusya ile mutabakat yapmıştık. Rejim ve Rusya bu anlaşmayı görmezden gelip saldırılarda bulunmuştur. Suriye'nin ne diğer bölgelerindeki ne de İdlib'deki duruma seyirci kalmayacağız ve kalamayız.

Bize "Niye oradasınız?" diyorlar. Adana mutabakatını oku, niye oradayız, en iyi şekilde anlarsın. Bu terör örgütlerini sonuna kadar kovalayacağız. Gerekirse teröristlerin gittiği her yere bir fiil giderek bu oyunu bozacağız.

Darbeci general Libya konusunda her defasında masayı devirerek Moskova'dan kaçmış ve Berlin'de odasında saklanmıştır.

15 Temmuz'da darbecilere karşı şanlı bir mücadele veren Türkiye, Libya'da da darbecilere meydanı bırakmayacaktır. Türkiye'yi gece gündüz zayıflatmaya çalışıyorlar. Biz bu tabloda düşen daha çok çalışmaktır. Ülkemizdeki her bir vatandaşın desteğini almadan kendimizi başarılı sayamayız. Cumhur İttifakı'nı daha hızlı bir şekilde güçlendirmeliyiz.