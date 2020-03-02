Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Avrupa ülkeleri yapmış olduğumuz insani yardımın farkında değil. Avrupa bize destek vermezse kapıları açarız diye uyarmıştık. Biz Türkiye ile AB arasında varılan uzlaşı çerçevesinde yer alan taahhütleri yerine getirdik.

1 milyar Euro göndereceğiz diyorlar. Siz kimi kandırıyorsunuz ya. Biz artık bu parayı istemiyoruz. 40 milyar dolar harcayan Türkiye Cumhuriyeti devleti onların vereceği parayı da bulur. Türkiye'nin onuruyla oynamaya kimsenin hak ve yetkisi yoktur. AB hala çifte standart uygulamaya devam ediyor.

Mülteciler kendi iradeleriyle ayrılıyorlar.

Ayrıntılar geliyor...