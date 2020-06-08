Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

ABD gibi bir ülkede çok ciddi rakamlardan bahsediliyor.

Birçok ülkeye yardım ettik. Benim hep aşkım dediğim bir adımım vardı. O da şehir hastaneleriydi. Çam ve Sakura Türkiye'nin en büyük hastanesi oldu. Her yönü ile muhteşem. En ileri teknolojiyi bu hastanede görebilirsiniz.

Acil durum hastanelerinin odaları istenildiğinde yoğun bakıma dönüşebiliyor.

''Nerede olursanız olun maskeyi takın''

Murat Dilmener duayen bir hoca ve bu hocamız corona'dan farklı bir anlam ifade ediyor. Yaptığımız son açılışlarla beraber 11 şehir hastanemiz oldu.

Bu sağlık turizminde bir patlama meydana getirecek. Sağlık turizmi ile mevsimlik turist açığımızı da kapayacağız. Bize hemen yurt dışından hastalar gelmeye başladı.

Şu anki belediye, malum zihniyete kaptırılınca, bizim paramız yok biz bu yolu yapamayız dedi.

3 önemli tedbir var. Nerede olursanız olun maskeyi takın. Özellikle kapalı alanlarda. Bir buçuk metrelik mesafeyi koruyalım. 3. önemli şey de temizlik. Ne olur bu 3 şeye dikkat edelim.

Ben gencim bana bir şey olmaz demesin. Bu hafta sonu maalesef, piknik alanlarında yol kenarlarında her yerde yapılanlar doğru şeyler değil. Bu işin telafisi zor. Bu virüs farklı bir virüs. Buna karşı tek çare, bilim kurulu üyelerinin söylediği şey; maske, mesafe, temizlik. Bunlara dikkat edeceksiniz.

''Üniversite olmayan ilimiz kalmadı''

Vaka sayısı düştü biliyorsunuz. Biz artık yoğun bakımda da sayıların daha aşağı inmesini istiyoruz. Vefatı sıfırlarsak çok daha mutlu olacağız.

Biz şu an dünyada 11. sıradayız. Ben Trump'a bu rakamları verince, 'Ooo' yaptı.

4 temel taşa çok önem verdik. Yoğun bir şekilde, orta öğretim ve üniversitelere önem verdik. Üniversite olmayan ilimiz kalmadı.

Eskiden ilacı bırakın ücretsiz almak, doktor tarafından yazılan ilaçların tamamını alamazdınız. Biz bunları kaldırdık. İstediğin eczaneden gidersin, ilacını alırsın.

Ülkelerden bir tanesinde ölen insanlarını bir kenara torbalarla koydular. Biz böyle bir zamanda yüzde 2 civarında ölüm oranımız. Fransa'yı dinlediğiniz zaman havasından geçilmiyor. İşte tablo ortada. Bizde durum çok farklı seyretti.

''5 tane daha şehir hastanesi yapacağız''

Yakın zamanda Türkiye'ye dönmüş olacak. İki tane başı tersten yapışık yavru, yaşları 2,5. Türkiye'de kimlere gösterdiysek netice alamadık.

Dediler ki bunu İngiltere'de bir doktor yaptı. Biz İngiltere'ye gönderdik fakat bizden de 2 doktor gönderdik. Bu yavrularımız başarılı geçen ameliyattan sonra Türkiye'ye dönmüş olacaklar. Türkiye Cumhuriyeti'nin devleti bu. Genç yaşlı tüm vatandaşlarımıza sahip çıkmak için elimizden geleni yapıyoruz.

Hizmet siyasetine öncelik veren bir ülkeyiz.

Manisa, Kayseri, Eskişehir hepsi şehir hastaneleri ile donatılmış. Yıl sonuna kadar 5 tane daha şehir hastanesi yapacağız. Hedefimiz 30 büyükşehirin 30'una da şehir hastanesi yapmak.

Çam ve Sakura'nın açılışını Japonya Başbakanı Abe ile beraber yaptık.

23 Nisan'da kimse dışarı çıkamazken, balkonlardan kutlama yaptık. İnşallah kısa zaman içinde telafi ederiz.

Kuzey Kıbrıs'ın isimsiz kahramanlarından Doktor Fazıl Küçük'ün eşi rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin.

Yerli ve milli solunum cihazına siparişler gelmeye başladı. 60 bine yakın sipariş var. Ankara'da sağlık vadisi oluşturacağız.