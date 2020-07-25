Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü’nden Amasya Çevre Yolu Açılış Töreni’ne canlı bağlantı gerçekleştirdi. Erdoğan açıklamasında, "Buradan açıkça ikaz ediyoruz: Şayet bizim ödediğimiz bedelleri göze alıyorsanız, buyurun çıkın meydana." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Aziz milletim, değerli Amasyalılar, kıymetli misafirler; sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Amasya Çevre Yolumuzun ülkemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu proje, şehir içinden geçen şehirlerarası araç trafiğini tamamen şehir dışına çıkartıyor. Uzunluğu 11,3 kilometre olan amasya çevre yolu aynı zamanda şehirler arası geçiş mesafesini 2 km kısaltıyor. Daha önce yaklaşık 30 dakika süren bu güzergah artık 7-8 dakikada kat edilebilecek. Böylece vakitten ve akaryakıttan yıllık 110 milyon tasarruf sağlanacak

Amasya'nın sembollerinden olan Ferhat Şirin için nasıl tüm zorlukları aştıysa, biz de milletimize hizmet için mücadele veriyoruz.

Dünya salgınla boğuşurken, biz yaptığımız açılışlarla ülkemizi kalkındırmaya devam ediyoruz. Ayrıca sınırlarımızın içinde ve dışında ülkemizin ve dostlarımızın haklarını savunduk.

Ekonomimize kurulan tuzakları bozarken, desteklerle milletimizin her kesiminin yanında olduğunu gösterdik. Milletimizin tüm fertlerine nefes aldıracak tedbirleri hayata geçirdik. Maruz kaldığı her saldırının ardından Türkiye'nin tökezlemesini bekleyenleri hamd olsun bu süreçte bir kez daha hayal kırıklığına uğrattık.

Güçlü ve büyük Türkiye vizyonumuz ete kemiğe bürünmeye başladı. Türkiye'nin attığı adımlara karşı yüksek sesle itiraz edenlerin sahada herhangi bir varlık gösterememelerinin nedeni ülkemizin gücünü görmeleridir.

Akılla bağdaşmayan sözler söyleyenleri ve davranışlar sergileyenleri açıkça ikaz ediyoruz: Şayet bizim ödediğimiz bedelleri göze alıyorsanız, buyurun çıkın meydana. Böyle bir tavrınız yoksa müzakere yollarını açın!

Bizim kimsenin toprağında, doğal kaynağında gözümüz yoktur ancak kendi çıkarımıza da kimsenin el uzatmasına izin vermeyiz.