Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Aziz milletim, değerli basın mensupları, sizlere en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. 2020 yılının son kabine toplantısını az önce gerçekleştirdik. İçinden geçtiğimiz bu yıllar ülkemizin yakın tarihindeki pek çok önemli hadisenin 100. yıldönümlerini de ifade ediyor. Önce İstiklal Harbimizin başlangıcı olarak kabul ettiğimiz Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşlarının 19 Mayıs'ta Samsun'a çıkışlarının 100. yılını idrak ettik. 22 Haziran Amasya, 23 Temmuz Erzurum, 11 Eylül Sivas kongresiyle devam etmiştir. Gazi Mustafa Kemal'in Ankara'ya gelmesinin ardından istiklal mücadelesi yeni bir safhaya gelmiştir.

Yüzüncü yılını idrak ettiğimiz her tarihi hadise bize sahip olduğumuz ülkenin kıymetini bir kez daha hatırlatıyor. Bugünkü kabine toplantımızda ulusal siber güvenlik stratejisi ve eylem planını da görüştük.

''İlk haberleşme uydumuzu 2022'de uzaya gönderiyoruz''

Ülkelerin fiziki sınırlarının korunmasıyla dijital altyapılarının korunması neredeyse aynı derecede önem kazanmıştır.

Yaklaşık 7 yıl önce kurduğumuz ulusal siber olaylara müdahale merkeziyle ilk adımı atmıştık. Ülkemizin siber güvenlik politikalarını yeni bir strateji oluşturma konusunda adımı attık.

İlk haberleşme uydumuzu 2022'de uzaya gönderiyoruz. 1 milyon yazılımcı böyle bir projeye gençlerimizin ilgisi geleceğimiz için bize umut vermiştir. Şimdi bu çalışmaları daha da ileriye taşıyoruz. Güçlü ve caydırıcı bir altyapı oluşturuyoruz.

Salgın döneminde üzerinde en çok konuşulan hususlarından biri gıda üretimiydi, kuraklık bunu daha da anlamlı hale getirmiştir.

''Un ihracatında birinci sıradayız''

Bugün 140 ülke, başka yerlerde toprak kiralamak üzere kendisini geleceğe hazırlamanın gayreti içindedir. Toprak kiralamada amaç bugünün ihtiyaçlarını karşılama değil, yarım asır bir asır sonrasının ihtiyaçlarını karşılamadır. Türkiye olarak biz de çeşitli yerlerde toprak kiralamaya başladık.

Yıkıcı ve çapsız bir zihniyet bizim yaptıklarımız üzerinden karşımıza çıkıyor, insanımızı bize karşı kışkırtmak için tamamı çarpıtma olan söylemler kullanıyor.

Türkiye'nin tarımda nereden nereye geldiğini anlatmadan önce soframızda eksikliğini hissetmediğimiz ekmeğimizi, aşımızı üreten tüm çiftçilerimize şükranlarımı şahsım, milletim adına sunuyorum.

''Çiftçimize 22 milyar lira destek verdik"

Sadece 2020 yılında çiftçimize verdiğimiz destek tutarı 22 milyar liradır. Un ihracatında birinci, makarna ihracatında ikinci sıradayız.

Türkiye tarımsal milli gelirini 37 milyar liradan 278 milyar liraya yükselterek Avrupa’da ilk sıraya yükselmiştir. Son 18 yılda 600 baraj, 1457 sulama tesisi yaparak milletimizin hizmetine sunduk.

Toprak nedir, üretim nasıl yapılır bilmeyenler, ağızlarını her açtığında saman ithalatından bahsederek aslında cehaletlerini sergiliyor.

Aşı ne zaman gelecek?

Tüm aşı çalışmalarını yakından takip ediyor, neticelere göre anlaşmalar imzalıyoruz.

Çin’den sipariş verdiğimiz aşının ilk partilerinin yılbaşından önce ülkemize teslim edilmelerini bekliyoruz. Almanya’dan gelecek aşının ocak ayında teslim edilmesini ümit ediyoruz.

Okullar ne zaman açılacak?

Okullarımızdaki yüz yüze eğitime verdiğimiz arayı 15 Şubat 2021’e kadar uzatıyoruz.



