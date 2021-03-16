Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları:

Hatırlanacağı üzere Ford Otosan 2 milyar liralık yatırım planını kamuoyu ile paylaşmıştı. Biz de bu yatırımı proje bazlı destek programına alarak kendilerine gereken her desteği verdik. Yatırımcılara sahip çıkmaya devam ediyoruz. Ford Otosan halihazırda Türkiye'deki otomotiv üretim ve ihracatının yüzde 25'ini sağlıyor, 12 bin insana istihdam sunuyor. Yüzde 75'lik yerlilik oranına sahip.

Ford Otosan'ın proje sonrası üretim kapasitesi 650 bine yükselecek. 130 bin adetlik bir batarya kapasitesi de ülkemize kazandırılacak. Yatırım ile bölgede ilave 3 bin kişilik bir istihdam oluşacak. Ford Otosan firmasının 15 binin üzerinde çalışanı olacak.

Geleceğin otomotiv sanayisinde elektrikli ve bağlantılı ticari araçların en büyük üretim merkezi Türkiye olacaktır. Yatırımın, Türk mühendislerine elektrikli araçlar ve batarya konusunda ciddi kabiliyetler kazandıracağına inanıyorum.

2021'in salgınla mücadeleyi zafere taşıdığımız bir yıl olacağına inanıyorum.

Geçen yıl 5 kıtada 180 ülkeye 900 binin üzerinde taşıtın ihracını yaptık

Türkiye'nin Otomobili çalışması tüm hızıyla devam ediyor.

Buradan yerli veya yabancı bilim insanlarını araştırmalarını Türkiye'de devam etmeye, ülkemizin sunduğu fırsatlara devam ediyorum.