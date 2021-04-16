Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Sayın bakanımızla görüşmeden önce ben kabul etmiştim görüşmemizde sıcak bir hava içerisinde görüştük. Ancak çok farklı bir noktaya kaydı. Dışişleri Bakanımız, Dendias'ın bu davranışları, tutumu karşısında ona haddini bildirdi. Gereken değerlendirmeyi yapmak suretiyle işi bitirmiş oldular. Türkiye-Yunanistan arasında başkalarını sokmayalım.

"LOZAN'A GÖRE HAKKINIZ YOK"

Sayın Patrikle görüşmeleriniz oldu bunlar bizim için olumlu yaklaşımlar. Bizim 150 bin soydaşımıza Yunanistan’da gerekli ilgi göstermiyorsunuz. Hala başmüftüyü kalkıp kendiniz atıyorsunuz. Oradaki başmüftüyü atama hakkınız Lozan'a göre yok. Biz patriği atamıyoruz.

Şimdi Sensinot meclisi patriği seçiyor. Müftüyü de bizim oradaki imamlarımızın müftülerin seçmesi gerekiyor. Kendi din adamıymış gibi atama yapmak istiyorlar. Bunun düzelmesi gerekiyor. Hiçbir netice alamadık. Bunlarda maalesef öyle bir hava yok.

Dostça başlayan toplantıda Dendias skandalı Yunanistan maalesef aynı tas aynı hamamDostça başlayan toplantıda Dendias skandalı! Yunanistan maalesef aynı tas aynı hamam!

AK Parti Sözcüsü Çelikten Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendiasa adını anmadan tepkiAK Parti Sözcüsü Çelik'ten Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'a adını anmadan tepki!

KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ

Sayın Kılıçdaoğlu’nu tanımışsınızdır, Öncekinde farklı şimdikinde farklı. (Çeltik konusu) Toprak Mahsülleri ofisi ile telefon görüşmesi yaptım. Başkan işi uzatmayalım. Bunların hepsi neyse en uygun fiyat neyse ellerinden alacaksınız, çeltik ellerinde kalması. Patates ve soğanı da alacağız.

(Kılıçdaroğlu) Biz bunların yalanlarına ilgi duymadan yola devam ediyoruz.

"AYM BAŞKANI'NIN LAİKLİĞİ ÖĞRENMESİ GEREK"

AYM Başkanı’nın yapmış olduğu açıklamayı kabul etmemiz mümkün değil. AYM Başkanı’nın laikliği öğrenmesi gerek.

KKTC'DE KUR'AN KURSU KRİZİ

Türkiye’de din eğitimi konusunda sorunlar çözülmüştür. Kuzey Kıbrıs bir Fransa değildir. Kuzey Kıbrıs Türkiye’deki uygulamalar neysek uygulama safhasına geçmelidir. AYM Başkanı yanlışında süratle dönmelidir. Bizim atacağımız adımlar da farklı olacaktır.

KANAL İSTANBUL

Muhalefetin işi gücü bu ülkede hayırlı bir işi yaptırmamak. İlk adımı kanal üzerinden geçecek köprülerin adımını atalım istiyoruz. İlk etapta planlanan 6 tane köprü, bunun 7 olma durumu da var. Şu anda projelendirmede bu adımlar atıldı. Kanal üzerinden geçecek köprülerden bir tanesinin adımını inşallah haziranda atacağız. İlk köprünün yapımına başlayacağız.

İSRAİL’E TEPKİ

(Gazze'ye yönelik saldırı) İsrail’in maalesef Müslümanlara karşı tavrının göstergesi, İslam düşmanlığını biliyoruz. İsrail bu tavrını devam ettirdiği sürece ikili münasebetlerimizin de arzu edilen seviyeye gelmesi mümkün olmuyor.



