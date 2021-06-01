Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

Şunu çok açık söylemekte fayda görüyorum. Maske, mesafe, hijyen bu 3 başlık söz konusu. Sosyal mesafe eğer gündemimizde yerini korursa o zaman arada mesafe konulması halinde maskeden de kaçabilmek, maskende de kurtulmak mümkün olur.

MASKELERİ NE ZAMAN ÇIKARACAĞIZ?

1.5 metreye dikkat edildiği zaman maskeden kurtulmak mümkün. Şimdi Bakanımız kısa bir süre sona bununa ilgili açıklamayı yapacak. Şu tarihten itibaren şu şartlarda sosyal mesafe dikkat edildiği takdirde maskeyi de çıkarabiliriz. 1.5 metre gibi bir mesafeyi koruduğumuzda maskeyi çıkarabiliyoruz. Ama buna dikkat edeceğiz. Buna dikkat edilmediği takdirde maskeyi her zaman takıyoruz.

Maske, mesafe, hijyen buna dikkat edeceğiz. Şu anda biliyorsunuz 50 yaş üstüyle alakalı ciddi manada aşımız geliyor. Bu aşıların gelişiyle birlikte de 50 50 yaş üstüne de aşıyı yoğun bir şekilde yapmaya başlayacağız. Ben 3 aşımı oldum ama bir de 3 aşıdan sonra antikor adımını attım.

YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARI

Ben şimdi detaya girersem Cumhur İttifakı'ndaki ortağımıza yanlış yapmış olurum. 128 madde üzerinde bu çalışmamızı yapacağız, çıkarılması, ilave edilmesi gerekenleri konuşacağız, 'tamam' dediğimiz anda Devlet Bey'e takdim edeceğiz. Bu çalışmayı yaptıktan sonra çıkarılması gereken, ilave edilmesi gereken ne gibi maddeler vardır bunu aramızda konuşacağız. Şahsım ve heyetimle birlikte Sayın Bahçeli ile görüşeceğiz. Anayasa bilim kurulu oluşturmanın gayreti içinde olduk.

MİLLET İTTİFAKI

Bunların anayasa metni hazırlığında millilik ve yerlilik olmayacak. Dağdaki PKK'lıyla mı milli bir anayasa yapacaksınız? Bu milletin anayasası dediğiniz zaman bunun milli, yerli boyutunun olması şart.

Bu konuyla ilgili olarak da en geniş uzlaşıyı sağlayalım istiyoruz. Artık parlamenter demokrasi bizim için mazi oldu. Millet için de mazi oldu. Hiçbir istikrarı olmayan koalisyonlarla iç içe sürekli zararda olan dönemleri yaşadık biz. Koalisyon dönemine dönmeyi milletimiz istemiyor.

Koronavirüs salgınında şehir hastaneleri önemli rol oynadı. En kısa sürede doktor açığımızı kapatmayı hedefliyoruz.

Bir doktor kardeşimizi maalesef kendi hastası bıçaklayarak ağır yaraladı. Dün akşam kendisiyle telefonla da görüştüm. Tedavi ettiği hasta onu geliyor bıçaklıyor buna benzer birçok olayla da karşı karşıyayız.

Şu anda her siyasi partinin kendine ait hedefleri vardır. Biz parlamenter demokrasi sistemini geride bıraktık. Denenmiş denenmez. Merkez Bankası'nın parası nereye gittiği sorulur mu? Ne hesaptan anlarlar ne kitaptan anlarlar. Bu süreçte bir Van depremini geçirdik, Bingöl depremini geçirdik. Bunları nereden harcamalarını yaptınız diye soran oldu mu?

Cumhur İttifakı olarak partimiz içinde bu husustaki karar belli. İttifakın bir diğer ortağı olan MHP Sayın Bahçeli bu konuda kararlarını başından itibaren açıkladı. Dayanışmamız kararlı bir şekilde yürüyor. Biz şu anda yeni anayasa diyoruz. Yeni anayasayla ilgili ne gibi çalışmalar ortaya koyacağız. Yeni anayasa çalışmamızı neticelendirip bunu aynı şekilde takdim edeceğiz. Birlikte yapacağımız çalışmayla tüm siyasi partiler ve STK'larla paylaşacağız. Bundan sonra da milletimizle paylaşacağız. Bu alanda malum tecrübemiz var.