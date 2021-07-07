Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOKİ 1.000.000’uncu Konut Anahtar Teslim Töreni'nde konuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin konut sorununun çözümünde son 19 yıl kritik öneme sahiptir." diyerek 'Hizmet verilmeyen hiçbir kesim bırakmadık, bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.

07 Temmuz 2021, Çarşamba 19:09 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle: Bu yatırımları ülkemize kazandıran Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızı, mühendislerimizi, işçilerimizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Tüm kardeşlerimle TOKİ projelerinden konut sahibi olan tüm vatandaşlarımızın güvenle, huzurla evlerinde oturmalarını temenni ediyorum. Kardeşlerim, biz ahirette iman, dünyada mekan diyen, ev sahibi olmaya bu derece önem veren bir milletin mensuplarıyız. Buradaki mekan dünya malının peşinden koşma değildir. 

Bu muhteşem meydanı gümbür gümbür dolduran tüm kardeşlerimden Allah razı olsun. Şehir yöneticisinin en önemli kriteri güzelliği bilmek olmalıdır. Şehircilik yıllarca hep bütçe, kayıt üzerinden tartışılmıştır. Hepsi birden yerine getirildiği halde eser çirkin olmuştur. Ama şimdi ben şu eserlerimize bakıyorum. Ortaya muhteşem eserler çıktı. Buralarda oturacak tüm kardeşlerime Allah mutluluklar versin.


Köyden kente göçün yoğunlaştığı 1950'den sonra ülkemiza adeta çirkin bir yapılaşmanın esiri olmuştur. Şimde Sincan'da bir başka yapılaşma görüyorum. Şu an toplu konut olarak bütün güzel eserleri biz yaptık. Yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Avrupa'da 1 asır önce başlayan sosyal konut projelerinin tüm özelliklere sahip olduğu söylenemez. Şehir nüfuslarındaki aşırı artış hızlı ve yaygın konut üretimini zorunlu hale getirmiştir.

Türkiye'nin konut sorununun çözümünde son 19 yıl kritik öneme sahiptir. Her şeyden önce bu başarının gerisinde geniş bir vizyon, azimli bri çalışma ve milletimiz ile kurduğumu güçlü gönüş bağı vardır. Altyapısız ve ulaşımı sıkıntılı bir şehircilik olmaz dedik. İstanbul'dan başlayarak 81 ilimize çağ atlattık. Fiziki dönüşüm yetmez diyerek, kentsel dönüşümü ekonomik ve sosyal boyutları ile tasarlayarak yepyeni bir anlayış ile ele aldık. Her şehrin kendi dokusunu önce çıkardık. Hizmet verilmeyen hiçbir kesim bırakmadık, bırakmayacağız.

Milletimiz şeffaf şehir yönetimi istiyor. Bu ihtiyaçlarla hareketle bugüne kadar TOKİ vasıtasıyla 1 milyon 100 bin konut ve iş yeri ile stadyum, hastane, okul, yurt, spor salonu gibi 24 binin üzerinde tesisi ülkemize kazandırdık. 5 milyon vatandaşımızı sıcak bir yuvaya, milyonlarca insanımızı güvenle çalışacakları, eğitim görecekleri, ibadet edecekleri, spor yapacakları eserlere kavuşturduk.

Tarihinin en büyük deprem dönüşümünü yürüttüğümüz Elazığ ve Malatya'da çalışmalarımız devam ediyor. Türkiye genelinde bittirdiğimiz afet konutu sayısı da 70 bindir.

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