İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Türkiye kendi firmalarının yanında küresel firmalarında üretim üssü olma yolunda ilerliyor. Sermayenin rengi, ırkı olmaz. Yatırım demek, üretim demek, ihracat demek istihdam demek. Bu formül Türkiye'nin kurtuluş reçetesidir. Kurulan her yeni fabrikayla ülkemiz hedeflerine bir adım daha yaklaşmaktadır.

Geçtiğimiz 19 yılda sağlıktan ulaşıma her adımı kapsayan yatırımlar sayesinde ülkemiz bu güce ulaşmıştır. Bugün de burada toplam yatırım değeri 3 milyar lirayı geçen 106 eserin açılışını yapıyoruz.

Sağlıkta 112 acil merkezini açıyoruz. 1250 yataklı ve 1500 yataklı iki ayrı yurdun açılışını yapıyoruz. Tarım ve ormanda ağaçlandırmadan, sel kapanlarına kadar pek çok hizmetin açılışını da yine bugün yapıyoruz. Kurumlarımızın hizmet binalarını, organize sanayi bölgelerini, kalkınma ajansımızın desteklediği projeleri de resmi olarak hizmete açıyoruz. Tüm bu yatırımların hayırlı olmasını diliyorum. Bu yatırımları şehrimize kazandıran bakanlıklarımızı, belediyelerimizi, mühendisleri ve işçileri tebrik ediyorum.

Değerli kardeşlerim her şey gibi ülkeye hizmet etmek de nasip işidir. Allah bize bunu nasip etti.

Bunun için çok büyük bedeller ödedik. Yeri geldi üzerimize salınan terör örgütleriyle savaştı. Yeri geldi ekonomik tetikçilerle boğuştuk. Hamdolsun Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle üstesinden geldik.

Büyük ve güçlü Türkiye hedefinin eşiğindeyiz. Ülkemizin 2053 vizyonunu da yavaş yavaş oluşturuyoruz.