Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8. Necip Fazıl Ödülleri törenine katıldı. Atatürk Kültür Merkezi'ndeki (AKM) ödül törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak da katıldı.









Cumhurbaşkanı Erdoğan törende yaptığı konuşmasında, "Üstat yılmadı, korkmadı, korkutulamadı, hakimler karşısında artık senden bıktık dercesine yoluna devam ediyordu. Çünkü o dava insanıydı. Verdiği cevap çok asildi. 'Siz burada hancı ben de bu dava da yolcu oldukça bu hana daha çok uğrarım' diyordu. Üstat bu en basit bir yerde geri vitese takanlardan değildi. Dimdik ayakta yoluna devam edenlerdendi. Bu ödüller aynı zamanda üstadın davasına, mücadelesine samimiyetle bağlı kaldığımızın bir göstergesidir. Bu ödüller ayrıca milletimizin ruh kökünü diri ve ayakta tutmamızın timsalidir" şeklinde konuştu.

"FİKİR VE SANAT DÜNYAMIZIN ZORBALARINA KARŞI AÇILMIŞ BİR BAYRAKTIR"

Erdoğan, Necip Fazıl Ödüllerinin özelliğine dikkat çekerek, "Hiç şüphesiz bu ödüllerin asıl vasfı kültür ve sanat hayatımızı esir alan klan dayanışmasını ve ideolojik vesayet zincirlerini parçalamasıdır. Bu ödüller, kendileri dışında hiç kimseye var olma hakkı tanımayan, fikir ve sanat dünyamızın zorbalarına karşı açılmış bir bayraktır. Necip Fazıl Ödüllerini dillerine dolamalarının sebebi işte budur. Bu ödüllerle bu zorbaların konforları bozulmuş, yıllardır al gülüm ver gülüm işlettikleri tezgahları dağılmıştır. Sadece AKM inşaatında sergilenen rezillikler bu zihniyetin gerçek yüzünün görülmesini sağlamıştır" ifadelerini kullandı.

"BİZ İNSANI İNSANIN KURDU OLARAK DEĞİL, ŞİFASI OLARAK GÖRÜYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin hem uluslararası ilişkilerde, hem ekonomide dünya 5'ten büyüktür şiarıyla yürüttüğü mücadelede sömürü ve zulüm üzerine inşa edilen bu düzenin değişmesi içindir. Çünkü biz insanı insanın kurdu olarak değil, şifası olarak görüyoruz çünkü insan eşrefi mahlukattır, yaratılmışların en şereflisidir. Yaratılmışların en şereflisi olan insani değersizleştiren her türlü yaklaşımı reddediyoruz. Çağları aşan mesajlarıyla İslam medeniyetinin modern insanın içinde buhranlara kurtuluş reçetesi sunduğuna inanıyoruz" dedi.

"KÜLTÜR VE SANAT PINARLARIMIZI KURUTANLARIN VESAYETİNE KARŞI BİR DİRENİŞ ÖNDERİYDİ"

Erdoğan, "Benim de içinde bulunduğum kuşağın adeta bir mürşidi, muallimi, kültür ve sanat pınarlarımızı kurutanların vesayetine karşı bir direniş önderiydi. Terörün şiddetin ve batıya öykünmenin kol gezdiği fırtınalı bir dönemde üstat sadece varlığıyla koca bir neslin kaybolmasına, yok olup gitmesine de engel oldu. Üstat Necip Fazıl hayattaki en büyük gayesinin tarihini, dilini, dinin, aslını bilen fikir Mehmetçikleri yetiştirmek olduğunu söyledi. Gençlerin okumasından, araştırmasından medeniyet değerlerine sahip çıkmasından daima mesrur ve mutlu olmuştur. Bizde her sene üstadın bu hayalini en azından edebiyat alanında gerçeğe dönüştürmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

NECİP FAZIL ÖDÜLLERİ 2021

Necip Fazıl Şiir Ödülünü Mustafa Aydoğan, Necip Fazıl Hikâye-Roman Ödülünü Mukadder Gemici, Necip Fazıl Fikir-Araştırma Ödülünü Prof. Dr. Tahsin Görgün, Necip Fazıl İlk Eserler Ödülünü Safiye Gölbaşı ile Kadir Daniş, Necip Fazıl Uluslararası Kültür Sanat Ödülünü Hashim Cabrera ve Necip Fazıl Saygı Ödülünü Prof. Dr. Süleyman Uludağ kazandı. Uludağ ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı.

Gülseli KENARLI - Güven USTA / DHA