Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da Kerem Aydınlar Camisinde cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası yaptığı açıklamada aşılama sürecini mayıs-haziran gibi bitirmeyi temenni ettiklerini söyledi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları:

(Aşılama ne zaman tamamlanır?)

Bakanımızın bu açıklamasını bizzat kendisinden dinlemiş değilim. Mayıs, haziran gibi bu iş tamamlanması, bitsin yaz mevsimine huzurlu olarak girelim. Çin'e hatırlattık. 50 milyon doz aşıyı gönderin. Bu yetmez dedim. 100 milyon doz anlaşmamız var bekliyoruz dedik. Başkan ile konuşup size bilgi vereceğim dedi.

(Harp okullarında yönetmelik değişikliği)

Yasal düzenleme değil, yönetmelik değişikliğidir. Ülkemiz ve milletimizin huzuru için bakanlıklarımız zaman zaman bunları yaparlar. Bu yönde atılmış bir adımdır.

Meclis'in alacağı bir karar falan değildi. Muhalefet bu işleri bilmiyor. Bilse bu ifadeyi falan kullanmazlar. Cumhurbaşkanının attığı adam yasaldır. Bu adımla da devam edecektir. Bunlar birçok şeyi karıştırıyorlar. Havayı bulandırmaktan başka bir şey değildir. 3 ay içinde bununla ilgili kararını konsey de açıklayacak. Biz de buradan çıkacağız. Biz kararımızı verdik. Girdiğimiz gibi çıkarız.

(Rum Kesimi'nde cami provokasyonu)

Bu tür şeyleri her zaman yapıyorlar.

(İstanbul Sözleşmesi tartışması)

Cumhurbaşkanlığı'nın attığı adım tamamiyle yasaldır ve bu attığı adımla yoluna devam edecektir.