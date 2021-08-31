Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli görüşme

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

31 Ağustos 2021, Salı 00:48 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, iki ülke ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

BAE, Erdoğan ile Nahyan'ın ikili ilişkilerin güçlendirilmesini görüştüğünü duyurdu

BAE'nin resmi ajansı WAM'da yer alan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Nahyan arasında gerçekleşen telefon görüşmesine ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, Erdoğan ve Nahyan'ın görüşmede ikili ilişkiler ve bu ilişkilerin dost iki halk ve ülkenin ortak çıkarlarına hizmet edecek şekilde güçlendirilmesi ve kalkındırılmasının yollarını ele aldıkları kaydedildi.

Erdoğan ve Nahyan'ın ortak çıkarlar, bölgesel ve uluslararası bazı meselelerde görüş alışverişinde bulundukları aktarıldı.

AA

İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit Uzman Çavuş İsmail Şebelek'in ailesine başsağlığı diledi


Yazarlarımızdan
Rauf Tamer
Fikri takip
Rauf Tamer
Hakan Çelik
Fiyatıyla iddialı döndü
Hakan Çelik
Erkut Can
85 milyonun istediği oldu
Erkut Can
Murat Gülderen
Okul öncesi tekno indirim
Murat Gülderen
Oral Çalışlar
İslamcılık ve Taliban…
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Mola
Murat Çelik
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit Uzman Çavuş İsmail Şebelek'in ailesine başsağlığı diledi