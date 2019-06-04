İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Bayramlaşmamızı yapmış olduk. Bu da öyle zannediyorum ki anlamlı bir buluşma oldu. Ramazan Bayramımızı tebrik ediyorum. Tabi çok farklı bir dönemde bayramımızı kutladık. Şu anda bayramla da müşerref olduk. Bütün temennimiz ülkemizde birliğin ve beraberliğin daim olması.

PENÇE HAREKATI

Bugün İçişleri Bakanımız Jandarma Genel Komutanı ile beraber onlarla bir telefon görüşmesi yaptık. Pençe Harekatında askerlerimizle görüştük. Bütün hassasiyetiyle Pençe Harekatı da devam ediyor. Kararlı bir şekilde ve sonlandırılana kadar da devam edecek.

YSK KARARI

YSK'nın seçim kurulları kararında bir yanlış anlaşılma var, tedbiren YSK'ya itirazi kaydımızı düştük. Hakimlerle ilgili kararlar HSK'ya aittir.

İDLİB’DE YAŞANANLAR

Özellikle İdlib’e yönelik Sayın Putin ve Trump ile bu konuşları görüştük. Malum koridor üzerinde ilgi alakası olan her ülke ile görüşmelerimiz devam ettiriyoruz.

Bundan sonraki süreçte de devam edecektir. Trump’ın bir İngiltere seyahati var. Biz yine kendisiyle bu görülmeyi yaparız. Gerekirse sayın Putin ile de yaparız.

Temennimiz bu varil bombalarıyla yapılan saldırılar özellikle siviller üzerinde üzüntü verici.

Temennimiz bir an önce burada sulhu sükun tesis olsun.

Bu haberi de okudular Cumhurbaşkanı Erdoğan Pençe Harekatı'na katılan askerlerin bayramını kutladı

ABD İLE S-400 GERİLİMİ

Geri adım atmamız söz konusu değil. Olumlu bir teklif gelirse Patriot'lar konusunda da bir adım atabiliriz ama bize karşı teklif ne yazık ki gelmedi. Kazan-kazan her zaman önemlidir. Bu olmadığı takdirde biz herhangi bir şey almaya ne mecburuz ne mahkumuz.

Açıklamanın ardından gazetecilerle bayram hatırası fotoğrafı çektiren Erdoğan, basın mensuplarına dilimlediği börekten ikram etti.