Milliyet'ten Ayşegül Kahvecioğlu'nun haberine göre Erdoğan, Diyarbakır’ı son olarak 31 Mart yerel seçimlerinden önce 9 Mart 2019’da ziyaret etmiş; seçim mitinginin yanı sıra TÜGVA 5. Gençlik Buluşması’nda Diyarbakırlı gençlere hitap etmişti. Erdoğan, 9 Temmuz Cuma günü, 2.5 yıllık aranın ardından Diyarbakır’a giderek vatandaşlarla bir araya gelecek.

Günübirlik gerçekleştirilecek ziyarette Erdoğan, cuma namazını Diyarbakırlı vatandaşlarla birlikte kılacak; HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemlerini sürdüren Diyarbakır Annelerini ziyaret edecek, toplu açılış töreninde halka hitap edecek.

Ayrıca AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı’nın organize ettiği iki programda teşkilatla bir araya gelecek. Erdoğan’a katılacağı programlarda bölge milletvekilleri de eşlik edecek.



