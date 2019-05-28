Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan operasyonla ilgili ilk açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Irak'a düzenlenen 'Pençe Operasyonu' ile ilgili mesaj paylaştı.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyindeki PKK’lı teröristlere yönelik başlattığı 'Pençe Operasyonu' devam ederken, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından operasyonla ilgili şu ifadelere yer verdi:
Terör örgütü PKK’ya göz açtırmayan kahraman Mehmetçiklerimize sınır ötesindeki bu zorlu operasyonda başarılar diliyorum
Dualarımız sizlerle. Allah yar ve yardımcınız olsun!
https://twitter.com/RTErdogan/status/1133321010227421184
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