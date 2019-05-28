Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan operasyonla ilgili ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan operasyonla ilgili ilk açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Irak'a düzenlenen 'Pençe Operasyonu' ile ilgili mesaj paylaştı.