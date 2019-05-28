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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan operasyonla ilgili ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Irak'a düzenlenen 'Pençe Operasyonu' ile ilgili mesaj paylaştı.

28 Mayıs 2019, Salı 13:41 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan operasyonla ilgili ilk açıklama

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyindeki PKK’lı teröristlere yönelik başlattığı 'Pençe Operasyonu' devam ederken, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından operasyonla ilgili şu ifadelere yer verdi:

Terör örgütü PKK’ya göz açtırmayan kahraman Mehmetçiklerimize sınır ötesindeki bu zorlu operasyonda başarılar diliyorum

Dualarımız sizlerle. Allah yar ve yardımcınız olsun!


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