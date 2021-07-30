Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan orman yangınlarıyla ilgili son dakika açıklaması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, orman yangınlarıyla ilgili yaptığı açıklamada "Yangından etkilenen hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz" dedi.
30 Temmuz 2021, Cuma 20:25 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin birçok noktasında çıkan orman yangınlarıyla ilgili açıklama yaptı. Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Orman yangınlarıyla mücadelemizi 45 helikopter, 6 uçak, binlerce araç ve personelimizle kararlı ve hızlı bir şekilde sürdürüyoruz. Yangından etkilenen hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.
DHA
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