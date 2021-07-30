Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan orman yangınlarıyla ilgili son dakika açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan orman yangınlarıyla ilgili son dakika açıklaması

Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan orman yangınlarıyla ilgili son dakika açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, orman yangınlarıyla ilgili yaptığı açıklamada "Yangından etkilenen hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz" dedi.

30 Temmuz 2021, Cuma 20:25 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin birçok noktasında çıkan orman yangınlarıyla ilgili açıklama yaptı. Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Orman yangınlarıyla mücadelemizi 45 helikopter, 6 uçak, binlerce araç ve personelimizle kararlı ve hızlı bir şekilde sürdürüyoruz. Yangından etkilenen hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

DHA

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