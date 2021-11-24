Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul'dan Üsküp'e otobüsle seyahat eden Kuzey Makedonyalı kardeşlerimizin Bulgaristan'da elim bir trafik kazası geçirmelerinden derin üzüntü duydum. Şahsımı ve Türk halkını derinden etkileyen bu elim kazada hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır diliyorum. Kuzey Makedonya hükümetine ve halkına başsağlığı, yaralı kardeşlerimize acil şifa dileklerimi iletiyorum."

ANKARA (DHA)

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