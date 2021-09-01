Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özbekistan Bağımsızlık Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özbekistan Bağımsızlık Günü mesajı

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özbekistan Bağımsızlık Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan'ın 30. bağımsızlık yıl dönümünü sosyal medyadan paylaştığı mesajla kutladı.

01 Eylül 2021, Çarşamba 09:47 Son Güncelleme:
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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaştığı mesaj:

Maziden atiye uzanan kadim kardeşlik bağlarımızın olduğu dost ülke Özbekistan'ın 30. bağımsızlık yıl dönümünü tebrik ediyor, tüm Özbek halkına şahsım ve milletim adına selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum.



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