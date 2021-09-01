Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özbekistan Bağımsızlık Günü mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan'ın 30. bağımsızlık yıl dönümünü sosyal medyadan paylaştığı mesajla kutladı.
01 Eylül 2021, Çarşamba 09:47 Son Güncelleme:
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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaştığı mesaj:
Maziden atiye uzanan kadim kardeşlik bağlarımızın olduğu dost ülke Özbekistan'ın 30. bağımsızlık yıl dönümünü tebrik ediyor, tüm Özbek halkına şahsım ve milletim adına selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum.
https://twitter.com/RTErdogan/status/1432953870217400328
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