Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özdemir Bayraktar için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özdemir Bayraktar için başsağlığı mesajı

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özdemir Bayraktar için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar'ın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

18 Ekim 2021, Pazartesi 20:13 Son Güncelleme:
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Erdoğan mesajında, "Milli Teknoloji Hamlesi'ne gayretleriyle yön veren Özdemir Bayraktar'a Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimize yaptığı eşsiz hizmetler asla unutulmayacaktır." ifadelerini kullandı.

AA


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