Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özdemir Bayraktar için başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar'ın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.
18 Ekim 2021, Pazartesi 20:13 Son Güncelleme:
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Erdoğan mesajında, "Milli Teknoloji Hamlesi'ne gayretleriyle yön veren Özdemir Bayraktar'a Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimize yaptığı eşsiz hizmetler asla unutulmayacaktır." ifadelerini kullandı.
AA
https://twitter.com/RTErdogan/status/1450144683162734592
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