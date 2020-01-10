Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özel hediye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çorlu'dan gelen görme engelli öğrencileri kabul etti.

10 Ocak 2020, Cuma 13:03 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özel hediye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çorlu'dan gelen bir grup görme engelli öğrenci ile buluştu.   Erdoğan, 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası dolayısıyla Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulu görme engelliler sınıfı öğrencileriyle buluştu.

Yazdıkları mektupları Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim eden öğrenciler, "Yüreğimin Gözleri" ve "Sen engelli olsaydın" şiirlerini okudu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da öğrencilere, görme engelliler için hazırlanan özel saatlerden hediye ettiği öğrenildi. Kabulde, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da bulundu.

AA

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