Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Papa Fransuva ile Gazze zirvesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Papa Fransuva ile Gazze zirvesi

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Papa Fransuva ile Gazze zirvesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Papa Fransuva ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırıları ele alındı.

17 Mayıs 2021, Pazartesi 11:36 Son Güncelleme:
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Papa ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırıları ele alındı.

İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Filistin’de vahşet yaşandığını belirterek, İsrail’in saldırılarının muhatabının sadece Filistinliler değil, tüm Müslümanlar, Hristiyanlar ve insanlık olduğunu ifade etti. Mescid-i Aksa’ya ve Kutsal Kabir Kilisesi’ne erişimi engelleyen, ibadet özgürlüğünü kısıtlayan, Filistin topraklarında masum sivilleri katleden işgalci İsrail’in insanlık onurunu da çiğnediğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in müsebbibi olduğu bu vahşetin bölgesel güvenliği de tehdit ettiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Kudüs'ün statüsünü de ihlal eden hukuksuz ve insanlık dışı uygulamalarına bir an evvel son verilmesi, kutsallara saldırmakta beis görmeyen işgalci İsrail karşısında tüm insanlığın birlik olması gerektiğini belirtti. Uluslararası camianın İsrail’e hak ettiği caydırıcı tepkiyi ve dersi vermesi ve bu yönde somut adımlar atması gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak tüm gayretlerini bu noktaya teksif ettiklerini, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere ilgili tüm uluslararası platformlarda yoğun bir diplomasi faaliyeti yürüttüklerini, ancak Güvenlik Konseyinin gereken sorumluluk bilincini sergileyemediğini dile getirdi.

Uluslararası camianın insanlık suçu işleyen İsrail’i gereken yaptırımlarla cezalandırmadığı müddetçe Filistinlilerin katliama uğramaya devam edeceğine dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu konuda Papa Fransuva’nın vermeyi sürdüreceği mesaj ve tepkilerin Hristiyan dünyasını ve uluslararası toplumu harekete geçirmek bakımından büyük önem taşıdığını vurguladı.

DHA

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