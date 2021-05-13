Erdoğan ile Kazımi’nin karşılıklı Ramazan Bayramı tebriğinde bulunduğu görüşmede, İsrail’in Kudüs, Mescid-i Aksa, Gazze ve Filistinlilere yönelik saldırıları ele alındı.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı ile görüşme

Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile görüştü. İkili ilişkiler ve bölgesel gelişmelerin de değerlendirildiği görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mescid-i Aksa, Gazze ve Filistinlilere saldıran İsrail’e gereken dersin verilmesi amacıyla uluslararası alandaki girişimlerinde Kırgızistan’ı da yanlarında görmek istediklerini ifade etti.

Erdoğan, Afganistan Cumhurbaşkanı ile de görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Afganistan Cumhurbaşkanı Gani, karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde bulundu.

AA



