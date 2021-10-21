Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 98 yaşında hayatını kaybeden Eski Milli Eğitim Bakanı, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Kurucusu ve Marmara Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Orhan Oğuz için taziye mesajı yayımladı.

Erdoğan'ın mesajında, "Bir dönem Millî Eğitim Bakanlığı görevini üstlenen, kurucu rektörü olduğu Marmara Üniversitesi’nden hocam Prof. Dr. Orhan Oğuz Beyefendi’ye Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Yükseköğretim camiamıza ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadeleri yer aldı.



