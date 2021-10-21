Erdoğan'ın mesajında, "Bir dönem Millî Eğitim Bakanlığı görevini üstlenen, kurucu rektörü olduğu Marmara Üniversitesi’nden hocam Prof. Dr. Orhan Oğuz Beyefendi’ye Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Yükseköğretim camiamıza ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadeleri yer aldı.

İSTANBUL (DHA)