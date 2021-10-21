Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Prof. Dr. Orhan Oğuz için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Prof. Dr. Orhan Oğuz için taziye mesajı

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Prof. Dr. Orhan Oğuz için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 98 yaşında hayatını kaybeden Eski Milli Eğitim Bakanı, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Kurucusu ve Marmara Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Orhan Oğuz için taziye mesajı yayımladı.

21 Ekim 2021, Perşembe 18:40 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Erdoğan'ın mesajında, "Bir dönem Millî Eğitim Bakanlığı görevini üstlenen, kurucu rektörü olduğu Marmara Üniversitesi’nden hocam Prof. Dr. Orhan Oğuz Beyefendi’ye Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Yükseköğretim camiamıza ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadeleri yer aldı.

İSTANBUL (DHA)

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Barış ve diyalog yolunda 30 yıl
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Durum tespiti
Rauf Tamer
Oral Çalışlar
Çare ve umut
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Esas olan okulların açık kalması
Murat Çelik
Erkut Can
40 yıl sonra ne olacak?
Erkut Can
Murat Gülderen
Çocuk koltuğu deyip geçmeyin
Murat Gülderen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Prof. Dr. Orhan Oğuz için taziye mesajı