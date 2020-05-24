Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD’deki Müslümanlara videolu Ramazan Bayramı mesajı gönderdi.
24 Mayıs 2020, Pazar 21:36 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Twitter hesabından paylaşılan videoda "Bu bayram herkesi, her şeyi daha fazla
Cumhurbaşkanımızın AK Gençliğe özel okuduğu şiir ile bayramınızı kutlamak, özleminizi bi’ nebze de olsa gidermek istedik
Siz bu bayram en çok neyi özlediniz?" ifadelerine yer verildi.
https://twitter.com/AKGenclikGM/status/1264580691787997184?s=20