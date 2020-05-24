Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı

Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD’deki Müslümanlara videolu Ramazan Bayramı mesajı gönderdi.

24 Mayıs 2020, Pazar 21:36 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Twitter hesabından paylaşılan videoda "Bu bayram herkesi, her şeyi daha fazla

Cumhurbaşkanımızın AK Gençliğe özel okuduğu şiir ile bayramınızı kutlamak, özleminizi bi’ nebze de olsa gidermek istedik

Siz bu bayram en çok neyi özlediniz?" ifadelerine yer verildi.




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