Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Twitter hesabından paylaşılan videoda "Bu bayram herkesi, her şeyi daha fazla

Cumhurbaşkanımızın AK Gençliğe özel okuduğu şiir ile bayramınızı kutlamak, özleminizi bi’ nebze de olsa gidermek istedik

Siz bu bayram en çok neyi özlediniz?" ifadelerine yer verildi.











