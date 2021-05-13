Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı

Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından, Ramazan Bayramı mesajı yayınladı. Erdoğan mesajında, 'Sevgili kardeşim, Ramazan Bayramımız mübarek olsun. Sizlerin ve ailenizin bayramını en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Rabbimden hepimizi bundan sonraki bayramlara sağlıkla, esenlikle, huzurla kavuşturmasını diliyorum' ifadelerini kullandı.

13 Mayıs 2021, Perşembe 09:35 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmaris Millet Camisi'nde Ramazan Bayramı namazını kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram mesajında "Rabbimden hepimizi bundan sonraki bayramlara sağlıkla, esenlikle, huzurla kavuşturmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından, Ramazan Bayramı mesajı yayınladı. Erdoğan mesajında, "Sevgili kardeşim, Ramazan Bayramımız mübarek olsun. Sizlerin ve ailenizin bayramını en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Rabbimden hepimizi bundan sonraki bayramlara sağlıkla, esenlikle, huzurla kavuşturmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.



Yazarlarımızdan
Şirin Sever
Yapacak bir şey yok, iyi bayramlar
Şirin Sever
Hakan Çelik
Ümmet ne istiyor?
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Bayramlık
Rauf Tamer
Murat Gülderen
WhatsApp'ta son 2 gün
Murat Gülderen
Oral Çalışlar
Adana Demirspor ve Adana’nın ruhu…
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Bayrama dikkat
Murat Çelik
Banu Şen
GAP Bölgesi Mezopotamya ile markalaşıyor
Banu Şen
Erkut Can
Kapandık ama kapılar açık
Erkut Can
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Bakan Akar: 1 Ocak'tan bugüne kadar 1056 terörist etkisiz hale getirildi