Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'ramazan' paylaşımı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden kurtuluş olan Ramazan-ı Şerif, milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olsun." paylaşımında bulundu

05 Mayıs 2019, Pazar 16:54 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'ramazan' paylaşımı

Erdoğan, ramazan dolayısıyla Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: 

"Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden kurtuluş olan Ramazan-ı Şerif, milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olsun. Cenab-ı Allah ibadetlerimizi kabul eylesin, bizleri birlik ve beraberlik içinde Ramazan Bayramı'na kavuştursun."

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