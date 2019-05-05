Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'ramazan' paylaşımı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden kurtuluş olan Ramazan-ı Şerif, milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olsun." paylaşımında bulundu
Erdoğan, ramazan dolayısıyla Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden kurtuluş olan Ramazan-ı Şerif, milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olsun. Cenab-ı Allah ibadetlerimizi kabul eylesin, bizleri birlik ve beraberlik içinde Ramazan Bayramı'na kavuştursun."