Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Regaib Kandili mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Regaib Kandili mesajı

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Regaib Kandili mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile "Milletimizin ve İslam âleminin dün müşerref olduğumuz mübarek üç ayları ile bu gece idrak ettiğimiz Leyle-i Regaib’ini tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.

03 Şubat 2022, Perşembe 23:01 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımı şöyle:

Milletimizin ve İslam âleminin dün müşerref olduğumuz mübarek üç ayları ile bu gece idrak ettiğimiz Leyle-i Regaib’ini tebrik ediyorum. Bu bereketli günlerin tüm insanlığa barış, huzur ve esenlik getirmesini diliyorum.


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