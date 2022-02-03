Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Regaib Kandili mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile "Milletimizin ve İslam âleminin dün müşerref olduğumuz mübarek üç ayları ile bu gece idrak ettiğimiz Leyle-i Regaib’ini tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.
03 Şubat 2022, Perşembe 23:01 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımı şöyle:
Milletimizin ve İslam âleminin dün müşerref olduğumuz mübarek üç ayları ile bu gece idrak ettiğimiz Leyle-i Regaib’ini tebrik ediyorum. Bu bereketli günlerin tüm insanlığa barış, huzur ve esenlik getirmesini diliyorum.
https://twitter.com/RTErdogan/status/1489312097406181384
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