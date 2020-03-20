Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı paylaşımda" Koronavirüs ile mücadelemizin özverili ve fedakar kahramanlarına, her türlü zorluğa ve sıkıntıya göğüs geren tüm sağlık çalışanlarımıza şahsım, ailem ve Milletim adına selamlar, sevgiler ve elbette alkışlar..." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Emine Erdoğan, "Koronavirüs ile mücadelemizin fedakar kahramanlarına şükranlarımızı sunuyoruz." dedi.





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