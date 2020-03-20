Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlık çalışanlarına alkışlı destek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlık çalışanlarına alkışlı destek

Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlık çalışanlarına alkışlı destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan sağlık personeline alkışlarla destek verdi.

20 Mart 2020, Cuma 22:33 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı paylaşımda" Koronavirüs ile mücadelemizin özverili ve fedakar kahramanlarına, her türlü zorluğa ve sıkıntıya göğüs geren tüm sağlık çalışanlarımıza şahsım, ailem ve Milletim adına selamlar, sevgiler ve elbette alkışlar..." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Emine Erdoğan, "Koronavirüs ile mücadelemizin fedakar kahramanlarına şükranlarımızı sunuyoruz." dedi.


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