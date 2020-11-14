Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kars ve Karaman 7.Olağan İl Kongreleri'ne canlı bağlantı ile katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Ekonomi, hukuk ve demokraside yepyeni bir seferberlik başlatıyoruz.

Milletimizden bu kritik dönemde salgınla ilgili kurallara hassasiyetle uymalarını bekliyorum.

Salgın sonrası yeniden şekillenecek küresel, siyasi ve ekonomik düzende ülkemizi hak ettiği yere çıkaracak adımları kararlılıkla atıyoruz.

Ekonomi, hukuk ve demokraside yepyeni bir seferberlik başlatıyoruz.

Milletimizden bu kritik dönemde salgınla mücadele için uygulamaya koyduğumuz düzenlemelere riayet etmelerini bekliyorum. Avrupa'dan ABD'ye kadar dünyada salgınla mücadele edemeyen ülkeler yeniden içe kapanmaya başladı.

Amacımız vatandaşımıza eziyet etmek değil onun sağlığını korumaktır. Daha dün Tekirdağ'da yeni bir şehir hastanesi açtık. Bu muhteşem hastane ile sağlık altyapımızın gücü sayesinde şimdilik hastanelerimizde ve vakalara müdahalede sıkıntı yaşamıyoruz. Mevsim itibarıyla, soğuk algınlığı artacaktır. Tedbir almazsak bu yükü taşımakta zorlanabiliriz.

Meclis'te daha çok çalışacağız, hükümette daha çok gayret göstereceğiz, teşkilatlarımızın milletimizle daha sıkı kucaklaşmasını sağlayacağız. Velhasıl hep birlikte gecemizi gündüzümüze katarak çalışacak, çabalayacak ve milletimize layık olacağız. Yapacak çok işimiz var. Böyle kutlu bir mücadelede senlik benlik kavgasına hele hele kibre, tembelliğe asla yer yoktur. Biz hayatımız boyunca Allah'ın takdirinin üzerinde bir takdir, milletimizin gücünün üzerinde bir güç görmedik tanımadık. Türkiye'nin kaderi ile partimizin kaderinin birleştiği inancıyla milletimizle gönül bağını artırmaya çalışıyoruz. Üye sayımızın 11 milyon 200 bine yükselmesini bunun bir emaresi olarak görüyorum. Önümüzdeki dört yıl boyunca her yıl 1 milyon yeni üye kazanarak tabanımızı iyice genişletmek istiyoruz.







