Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Anadolu Efes, İspanya ekibi Barcelona'yı 86-81 mağlup ederek organizasyonda 2020-2021 sezonunun şampiyonu oldu. Anadolu Efes'e Türkiye'den tebrik mesajları yağdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Turkish Airlines EuroLeague finalinde Avrupa Şampiyonu olan Anadolu Efes’i canı gönülden tebrik ediyorum. Göğsümüzü kabartan bu büyük başarıda emeği geçen herkese şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Euroleague Şampiyonu olan Anadolu Efes'i cân-ı gönülden tebrik ediyorum. Bize çok güzel bir mutluluk yaşattınız. Başarılarınızın devamını diliyorum.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Avrupa’nın devi Anadolu Efes. Euroleague ikinci kez Türkiye’nin! Anadolu Efes sporcularını, teknik ekibini ve yöneticilerini gönülden kutluyorum.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: #Euroleague şampiyonu milli gururumuz Anadolu Efes Avrupa’nın en büyüğü! Tebrikler!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: Şampiyon Anadolu Efes. EuroLeague finalinde Barcelona’yı yenerek şampiyon olan temsilcimiz Anadolu Efes’i canı gönülden tebrik ediyorum. Sizlerle gurur duyuyoruz

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