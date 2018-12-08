Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar’da yapılan toplu açılış töreni sonrasında Üsküdar Belediyesini ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’le ve belediye görevlileriyle bir araya geldi.

ÜNLÜ OYUNCULARI ZİYARET ETTİ

Ziyaret sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, oyuncu Hasan Kaçan ve İpek Tuzcuoğlu’nun da aralarında bulunduğu ünlü isimlerle sohbet etti.



