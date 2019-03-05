İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

CHP'nin adayı çıkmış diyor ki; AK Partili belediyelerde kültür merkezi yok. Seçim toplantınızı nerede yaptınız? CHP demek 1994'te söyledim; çöp, çukur, çamur demektir. İzmir adayımız güzel bir şey eklemiş; çarpık yapılaşma. Yani 4Ç.

"SU KUYRUKLARINI HATIRLAYIN"

Bu kararlılıkla İstanbul'da çöp dağlarımız var mıydı, buralar çukurlarla dolu muydu, her taraf çamur deryası mıydı? Biz bu çukurları, çöpleri, çamuru yok ettik mi? Su yoktu, su! Buralara suyu getirdik mi? Buraya yani şu anda bulunduğumuz yere bizler 180 kilometreden su getirdik. Aynı şekilde Avrupa Yakası'na da 140 kilometreden getirdik. İSKİ'nin tankerleri ile su kuyruklarını hatırlayın. Şimdi böyle bir durum var mı?

"KAĞITHANE'YE KAĞITTEPE DEMİŞTİ"

Bay Kemal'in aklı bunları alır mı? Bu biliyorsunuz Kağıthane'ye İstanbul'da aday olduğunda Kağıttepe demişti. Dün de burada bir salon toplantısı yapmış. Ne diyor adayımız burayı çok iyi tanıyor diyor. Tanısa ne olur.

"ANADOLU YAKASI'NIN EN BÜYÜK ŞEHİR HASTANESİNİ BURAYA KURUYORUZ"

400 yataklı devlet hastanemizi yaptık. Ama bunu yeterli bulmadık. Şimdi Anadolu Yakası'nın en büyük şehir hastanesini buraya kuruyoruz. 3 bin yataklı şehir hastanesini buraya Sancaktepe'ye kuruyoruz. Diğerini de Başakşehir'e kuruyoruz. İnşası devam ediyor.

"TAPU SORUNUNU YÜZDE 95 ORANINDA ÇÖZDÜK"

İlçemizde malum tapu sorunu vardı. Yüzde 95 oranında bunu çözdük. Toplam 3 bin 163 parselde tapuları teslim ettik. Biz yaptığımızı anlatıyoruz onlar ne anlatıyor acaba?

KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇAĞRISI

Kentsel dönüşüm çalışmalarımızda İstanbul genelinde 23 ilçede 65 bin 399 riskli yapı tespit ettik. Sancaktepelilere sesleniyorum. Kiranızı her şeyinizi veriyoruz, vereceğiz. Hak sahiplerine bugüne kadar 1 milyar 440 milyon liralık kira yardımı yaptık. Yeter ki bu evler boşalsın biz de o evleri yıkalım. Yeni konutları yapıp sağlam konutlara halkımızı taşıyalım.

"BU TERÖRİSTLERLE BERABER OLMAYIN"

Bay Kemal bir şey diyor. Ne işimiz var Suriye'de beka meselesi falan. Moderatör kendisine soruyor, sıkıntılar var Suriye'de diyor. Adam hala YPG'yi PYD'yi savunuyor. Oradan füzeler attılar, bizim insanlarımız şehit oldu adam hala bunları kabullenmiyor.

(HDP'li vekillerin sözleri üzerine) Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı? Türkiye,'de Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Akdeniz, Karadeniz, Marmara, İç Anadolu var 780 bin metrekare ile Türkiye var. Sen Kürdistan'ı çok seviyorsan Kuzey Irak'ta haydi defol oraya git. Sancaktepe'de tüm Kürt kardeşlerime de sesleniyorum. Gelin bu oyunu bozalım. Ben size kardeşim diyorum çünkü Türk de Kürt de Lazı, Boşnağı hepsi benim kardeşim. Bay Kemal bunlarla omuz omuza dolaşıyor. CHP, HDP, sözde İYİ Parti, Saadet. Dörtlü dolaşıyorlar.

"ÇOK SEVİYOR KOLTUĞU"

Tanzimde kuyruklar oluşmaya başladı diyor Bay Kemal. Bunlar yokluk kuyruğu değil, varlık kuyruğu varlık. İnanın buna bir koyun verin kaybeder gelir. 9 kere seçim kaybetti hala koltuğu bırakmıyor. Dünyanın hiç bir yerinde bu kadar seçim kaybedeceksin ama koltukta kalacaksın. Çok seviyor koltuğu. Sayın Baykal'ı da öyle aldattı. 'Ben yokum' dedi ertesi gün aday oldu.