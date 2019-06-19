İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Geçmişe gidelim. Burada bir değerlendirmeyi sizle yapmak istiyorum. Burada Sancaktepe'nin acaba 20 yıl öncesini bilenler ellerini görmek isterim. Gençler bunu bilmez. Gençler bunu bilse inanıyorum ki oy verirken daha farklı oyunu verecek. 20 yıl öncesinde böyle bir Sancaktepe var mıydı?

"ADAM SANKİ İSTANBUL'DA YAŞAMAMIŞ"

Birileri çıkmış kendine göre atıyor tutuyor. 25 senede ne yaptınız diyor. Bunu diyen Binali Yıldırım kardeşimin karşısındaki aday. Adam sanki İstanbul'da yaşamamış. İstanbul'un neresinde ne olmuş haberi yok. Daha onlar bu işte çok çok acemi. AK Parti kurulduğundan beri proje ile yatırımla milletimizin gündemine gelmiş, gönlüne girmiş bir partidir. Yalan ve iftiranın asla yeri yoktur, olmayacaktır.

"TÜRKİYE POPÜLİST ANLAYIŞ YÜZÜNDEN ALTIN YILLARINI HEBA ETTİ"

Türkiye bu popülist siyaset anlayışı yüzünden geçmişte altın kıymetinde yıllarını heba etti. Benim vatandaşım hava kirliliğinden kurtuldu mu? Çöp dağlarından kurtuldu mu? Ümraniye'de çöplük patladığı zaman 39 vatandaşımız maalesef öldü. O zaman hem İstanbul'da hem de Ümraniye'de CHP vardı.

"PAZAR GÜNÜ FARKLI BİR MÜJDEYLE YOLA DEVAM ETMELİYİZ"

Hep birlikte çok çalışacağız. Pazar günü inşallah akşam farklı bir müjde ile yola devam etmeliyiz.

"PAZAR GÜNÜ SİSİ Mİ, BİNALİ YILDIRIM MI DİYECEĞİZ?"

31 Mart'ta seçimin sonuçlarına sevinenler arasında en çok kimler sevindi? Yunanlılar sevindi. Atılan başlıkları hatırlıyorsunuz değil mi? Mursi içeri atıldığı zaman Erdoğan'ın akıbeti de onun gibi olacak diyorlardı. İşte pazar günü Sisi mi diyeceğiz Binali Yıldırım mı diyeceğiz mesele bu kadar önemli. Erdoğan'ın akıbetini Mursi'nin akıbetine benzetenler Sisi zihniyetidir.

"KORKAKLAR ZAFER ANITI DİKEMEZLER"

Mursi, mahkeme salonunda 20 dakika yerde çırpınıyor. Orada yetkililer müdahale etmiyorlar. Mursi eceliyle değil, öldürülmüştür. Mursi'nin vasiyeti vardı naaşımı köyüme defnedin diye. Köyüne defnetmediler devlet kendi belirlediği yere defnetti. Korkaklar zafer anıtı dikemezler.

"PAZAR GÜNÜ İSTANBUL'U TESLİM ETMEYECEĞİZ"

Ağızlarından demokrasiyi düşürmeyen bu faşist zihniyete pazar günü İstanbul'u teslim etmeyeceğiz. Meydanı milli irade hırsızlarına bırakmayacağız. Tutanaklara imzaların peşin alınması manidardır. Birçok yerde imzaların peşin alındığını istedikleri gibi doldurduklarını görüyoruz.

Sadece yüzde 10 gibi bir oran sayılarak oy farkı 30 binden 13 bine indi. Tabii ki oylar çalınmıştır. Birileri diyor ki "Çalan kim?". Soruyu soran. Bunlara göz yuman kimse hırsız odur. İlla ismiyle mi söylemek lazım. Hırsız zaten kendini biliyor. Bu durumda aklın ve hukukun yolu seçimlerin yenilenmesidir. Seçimden önce ortada garip bir tablo var. Siz de fark etmişsinizdir. Cumhur İttifakını oluşturan isimler tüm varlığıyla meydanda... Ama diğer ittifakta kimse yok. Ona destek Kandil'den ve Selo'dan geliyor. CHP oy veren kardeşlerim bunlara oy verecek mi? Bu terör örgütünün partisine oy verecek mi bizim halkımız. Müslüman bir sokulduğu delikten bir daha sokulmaz. Terör örgütlerinin İstanbul'la ne işi olur? Neden bu kadar uğraşıyorlar İstanbul'la. Demek ki dertleri başka.

"BUNU YAPANIN ALNINI KARIŞLARIZ"

Televizyonda iki adayın katıldığı program öncesi olayları sizlerde takip ettiniz. The Marmara Otel'de CHP adayı ve moderatör bir araya geliyor, soruları konuşuyor. Bu ne ahlaksızlıktır. Soruları kalkıyorsun CHP'nin adayına veriyorsun. Eğer adilsen dürüstsen iki adayı da davet eder konuşursun. CHP adayı bu programda Sayıştay raporlarından İBB yalanlarına kadar, o kadar yalan söyledi ki Binali Yıldırım hangi yalanı düzelteceğini şaşırdı.

Milletin gözünün içine baka baka alenen yalan söyleyen biri yarın o koltuğa oturduğunda neler yapar. İşte Ordu Valimize bu adam ne dedi? İt dedi. Sonra bir yalan. "Ben basit dedim" dedi. Yahu görsel medyada her şey ortada. Vali Bey ve polislerimiz seçimden sonra dava açacak. Polislerimize karşı valimize karşı bunu yapanın alnını karışlarız.

Söylediği yalanlar ve çevirdiği dolaplarla tüm İstanbullularla dalga geçmektir. Amaç seçim üzerinden Türkiye'yi teslim almaksa bunu başaramayacaklar, İstanbullular buna izin vermeyeceklerdir.

Bakınız bu ara bir şey uydurdular. Suriyelilere maaş falan verdiğimiz yok. Biz sadece fakir vatandaşımıza maaş veriyoruz. Suriyelilere özellikle kamplarda yaşayanlara gıda, eğitim, ilaç desteği veriyoruz. Ama CHP'nin işi yalan. Biz ensarız ensar. Onlar bombalardan kaçtılar. Bize sığındılar. Biz Müslümanız be. Ne diyorlar onları göndereceğiz. Biz zaten orayı temizledikçe onları vatanlarına gönderiyoruz. 300 bin kişiyi gönderdik.

CHP adayı ne diyor: Gençlere ben burs vereceğim. Ben zaten veriyordum. CHP Anayasa Mahkemesi'ne gidip iptal ettirdi. Ben de Başbakan olunca Kredi ve Yurtlar Kurumu'nu kurdum. Bu bursu biz veriyoruz. Diyor ki otobüsleri bedava yaptık. Yahu git yat ya. Zaten bunu biz yapmıştık. Bayramlarda zaten ücretsizdi. Şimdi diyor ki "Ben de resmi bayramları ekledim" Yahu git ya. Şimdi de su diyor. Suyu getiren biziz, şimdi bu kalkmış suyla hava atıyor.

Binali kardeşimizin projelerinin arkasındayız. Sizlerden oy kullanarak ülkenizi düşünmenizi istiyorum. İstanbul'u bu yalancılara dolancılara İstanbul'u teslim edemeyiz. Emin olun emanetiniz emin ellerde olacaktır. İnşallah pazar günü verilen emeklerin, yapılan duaların karşılığını alacağız.