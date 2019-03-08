İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Seni muhabbetle selamlıyorum Urfa. Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle Şanlıurfa'nın tüm kadınlarını özellikle selamlıyorum. Akşam bütün Şanlıurfa'nın tüm kadınlarıyla birlikteyiz. Orada bir olacağız, iri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Şanlıurfa'nın tüm gençlerini selamlıyorum. Şanlıurfa'nın geçmişi binlerce kültür, sanat, edebiyat insanıyla süslüdür. Az önce İbrahim kardeşimi gördünüz, soyadıyla da müsemma, Tatlıses.

"İSTİKBALİMİZE GÖZ DİKENLERE DERSLERİNİ VERİYOR MUYUZ?"

Şehrimizi 2023 Türkiye'sine hazır hale getirmek için el ele, kol kola hedeflerimize yürüyeceğiz. 31 Mart'ta istikbalimize göz dikenlere derslerini veriyor muyuz? Şehir hastanemizi 2 yıl içerisinde hizmete almayı planlıyoruz.

"CHP HEPSİNE KARŞI ÇIKTI"

Dün Mardin'deydim. Mardin'e hızlı tren müjdesini verdim. Benim arkamdan bölücü terör örgütünün desteklediği malum partinin eş başkanı bir ifade kullanmış. Mardin'e hızlı trenin ne işi var. Saadet Partisi'nin başındaki zat da Sivas'a trenin ne işi var dedi. Allah'tan Mardin'de havalimanının ne işi var demediler. Hem bunu kullanırlar hem gelip uçuş yaparlar. Hızlı tren geldiği zaman o hızlı trenden de istifade edecekler. Yıllar yılı CHP her yapılanın karşısına dikildi. Marmaray yapıldı karşısına dikildiler, Osmangazi, Avrasya hepsinin karşısına dikildiler. Şimdi İstanbul'u İzmir'e bağlıyoruz ona da karşı çıkıyorlar.

"BU TRENDEN İNENLER BİR DAHA BU TRENE BİNEMEZ"

Çok tezgahlar kuruluyor. Oyuna gelmeyin. Bu trenden inenler bir daha bu trene binemezler. Bu davada bu treni terk edenleri kusura bakmasınlar bu can bu tende oldukça bir daha biz bu trene kabul etmeyiz. Biz bu davada kimlerle yola çıktıysak bize ihanet etmedikçe biz beraber yolculuğumuza devam ederiz. O yüzden emaneti emin ellere teslim ettik yola devam ediyoruz.

"İNLERİNE GİRDİK"

(HDP'li vekillerin sözleri üzerine) Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı? Bu beyefendi Kürdistan özlemiyle yatıp kalkıyorsa Kuzey Irak'ta Kürdistan var buyursun oraya gitsin. Ne diyor 1 Temmuz'a kadar terörle mücadele yasasını kaldırmazsanız savaş kapınızı çalıyor diyor. Hadi ne oldu? Geçti 1 Temmuz. İnlerine girdik inlerine. Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te hatta Kandil'de inlerine girdik. Benim milletimin huzurunu kim kaçırıyorsa biz onların kapısını çalarız.

Miting öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'la kürsüye çıkan türkücü İbrahim Tatlıses, AK Parti'nin seçim şarkısı 'Nereden Nereye'ye eşlik etti