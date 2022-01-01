Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sarıyer´de AK Parti Kısırkaya Mahallesi Kadın Kolları Başkanı Hatem Kurt’u ziyaretinin ardından Sarıyer Gümüşdere´de bir kıraathaneye uğradı. Erdoğan burada çay içti ve vatandaşlarla sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan´a ziyaretinde AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de eşlik etti.

DHA