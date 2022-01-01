Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sarıyer'de kıraathane ziyareti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sarıyer Gümüşdere'de bir kıraathaneyi ziyaret etti, vatandaşlarla sohbet edip çay içti.
01 Ocak 2022, Cumartesi 18:36 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sarıyer´de AK Parti Kısırkaya Mahallesi Kadın Kolları Başkanı Hatem Kurt’u ziyaretinin ardından Sarıyer Gümüşdere´de bir kıraathaneye uğradı. Erdoğan burada çay içti ve vatandaşlarla sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan´a ziyaretinde AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de eşlik etti.
DHA