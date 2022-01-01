Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sarıyer'de kıraathane ziyareti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sarıyer'de kıraathane ziyareti

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sarıyer'de kıraathane ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sarıyer Gümüşdere'de bir kıraathaneyi ziyaret etti, vatandaşlarla sohbet edip çay içti.

01 Ocak 2022, Cumartesi 18:36 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sarıyer´de AK Parti Kısırkaya Mahallesi Kadın Kolları Başkanı Hatem Kurt’u ziyaretinin ardından Sarıyer Gümüşdere´de bir kıraathaneye uğradı. Erdoğan burada çay içti ve vatandaşlarla sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan´a ziyaretinde AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de eşlik etti.

DHA

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