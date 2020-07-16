Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit babasına taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit babasına taziye telefonu

Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit babasına taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Siirt'te gerçekleştirilen 'Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan 2020-23 Operasyonu' kapsamında, şehit olan özel harekat polisi Muhammed Demir´in babası İbrahim Demir’i arayarak, başsağlığı diledi.

16 Temmuz 2020, Perşembe 22:39 Son Güncelleme:
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Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve il protokolü Siirt'te Değirmentaşı Tepe bölgesinde teröristlerin ateş açmasıyla yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Demir´in Mevlana Mahallesi'nde yaşayan ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Ayhan ve beraberindekiler, şehidin babaevi önünde kurulan taziye çadırında aileye başsağlığı dileklerini iletti.

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı cep telefonuyla arayarak, şehit babası İbrahim Demir ile görüştürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, şehidin babasına başsağlığı dileklerini iletti. Baba Demir de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Vali Salih Ayhan'ı telefon ile arayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da baba İbrahim Demir'e başsağlığı dileğinde bulundu.

Uğur YİĞİT/SİVAS (DHA)


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