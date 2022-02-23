Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Hayrettin Eren'in evine taziye ziyareti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Hayrettin Eren'in evine taziye ziyareti

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Hayrettin Eren'in evine taziye ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal'de geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan, 3 çocuk babası Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren'in (54) Yenimahalle ilçesindeki taziye evini ziyaret etti.

23 Şubat 2022, Çarşamba 22:42 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Erdoğan'ı, şehit olan Eren'in aile yakınları karşıladı. Evin önünde bir süre Eren'in ağabeyi ile sohbet eden Erdoğan, daha sonra taziye evine geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye ziyaretinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici eşlik etti.



DHA

İlgili Haberler
Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren şehit olduHayrettin Eren kimdir? Özel Harekât Şube Müdürü Hayrettin Eren Senegal'de neden şehit oldu?


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
En ağır fatura bize çıkacak
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Neyin dibi kara
Rauf Tamer
Oral Çalışlar
Alevilik ve İslamcılığın sınavı
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Hâl'i pürmelalimiz
Murat Çelik
Erkut Can
Rakamlarla dans
Erkut Can
Murat Gülderen
Büyüklerin 'Cep' sınavı
Murat Gülderen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan’a nota