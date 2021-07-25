Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, intikal halindeki Kirpi aracına yapılan saldırıda şehit düşen Astsubay Çavuş Fatih Güney ve Er Emrah Arslan'ın ailelerine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.

AA



