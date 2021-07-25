Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit olan 2 askerin ailesine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde şehit olan 2 askerin ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
25 Temmuz 2021, Pazar 18:45 Son Güncelleme:
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Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, intikal halindeki Kirpi aracına yapılan saldırıda şehit düşen Astsubay Çavuş Fatih Güney ve Er Emrah Arslan'ın ailelerine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.
AA
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