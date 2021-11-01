Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Piyade Sözleşmeli Er İslam Çiftçi'nin ailesine başsağlığı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Piyade Sözleşmeli Er İslam Çiftçi'nin ailesine başsağlığı

Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Piyade Sözleşmeli Er İslam Çiftçi'nin ailesine başsağlığı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hakurk'ta, teröristlerle girilen çatışmada yaralanıp kaldırıldığı hastanede şehit olan Çiftçi'nin ailesine taziye mesajı gönderdi.

01 Kasım 2021, Pazartesi 16:51 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ın kuzeyinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er İslam Çiftçi'nin ailesine başsağlığı diledi.

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Hakurk'ta, teröristlerle girilen çatışmada yaralanıp, kaldırıldığı hastanede şehit olan Çiftçi'nin ailesine taziye mesajı gönderdi.


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