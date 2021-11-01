Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Piyade Sözleşmeli Er İslam Çiftçi'nin ailesine başsağlığı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hakurk'ta, teröristlerle girilen çatışmada yaralanıp kaldırıldığı hastanede şehit olan Çiftçi'nin ailesine taziye mesajı gönderdi.
01 Kasım 2021, Pazartesi 16:51 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ın kuzeyinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er İslam Çiftçi'nin ailesine başsağlığı diledi.
Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Hakurk'ta, teröristlerle girilen çatışmada yaralanıp, kaldırıldığı hastanede şehit olan Çiftçi'nin ailesine taziye mesajı gönderdi.