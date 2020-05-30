Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan şehitler için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan şehitler için başsağlığı mesajı

Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan şehitler için başsağlığı mesajı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır ve Hakkari’de şehit olan güvenlik görevlileri için başsağlığı mesajı yayımladı.

30 Mayıs 2020, Cumartesi 21:03 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Diyarbakır’da silahlı saldırı sonucu şehit olan polis memurumuz Atakan Arslan ile Hakkari’de çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Uğur Bora ve Piyade Er Mehmet Günay’a Allah’tan rahmet, ailelerine, sevenlerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanları cennet olsun. Ülkemize yönelik terör tehdidi sona erene, son terörist etkisiz hale getirilene kadar terörle mücadelemiz kesintisiz ve kararlı bir şekilde devam edecektir. Rabbim kahraman güvenlik güçlerimizin yardımcısı olsun." ifadelerini kullandı.

AA

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