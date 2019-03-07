Erdoğan, Şenol Güneş'in Milli Takımın başına gelmesine sevindiğini ve kendisini tebrik ettiğini aktardı.

"YERLİ VE MİLLİYE İNANIYORUM"

Türkiye'nin Şenol Güneş'le dünya üçüncülüğünü kazandığını hatırlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Böyle bir başarısı da var ve işin kökünden geliyor. Ondan sonraki teknik direktörlük hayatı yine başarılarla dolu bir teknik adamımız. Ben bu alanda da doğrusu yerliye, milliye inanıyorum. Şu anda Şenol Bey bizim ligimizdeki tepeden tırnağa bütün futbolcuların hepsinin puanını en iyi verenlerden, en iyi bilenlerden. Tabii ki Lucescu ile bir şey yapıldı onu da bir kenara koymamak lazım. Bir gençleşme olayı söz konusu oldu. Ama bu konuda ben Şenol Bey'in zaten genç kadrolarla bu işi götüreceğinden hiç şüphem yok. Zaten bu ay Arnavutluk ve Moldova ile bir sürece giriyor. Bunlarla birlikte şöyle iyi bir başlangıç, bir deplasman, bir içeride olmak üzere inşallah yapılırsa ben inanıyorum ki arkasıda bunun iyi gelecektir. Böylece iyi bir başlangıç, iyi bir sınav, Milli Takımımızın heyecanını da Avrupa Şampiyonasında geleceğe taşıyacaktır."