Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seyirci ve Süper Lig açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seyirci ve Süper Lig açıklaması

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seyirci ve Süper Lig açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından düzenlendiği basın toplantısında, Kovid-19'la mücadele kapsamında haziran ayına ilişkin kademeli normalleşme takvimini açıkladı. Erdoğan, spor kulüplerinin genel kurullarını yarından itibaren gerçekleştirebileceklerini açıkladı. Erdoğan, Süper Lig için "Süper Lig'i, inşallah önümüzdeki sezon taraftarlarla oynamayı ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.

31 Mayıs 2021, Pazartesi 22:14 Son Güncelleme:
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Erdoğan, Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş Futbol Kulübü'nün oyuncu, teknik heyet ve yöneticileriyle bir araya gelerek kendilerini tebrik ettiklerini hatırlattı.

Salgın tedbirleri sebebiyle bu sene seyircisiz oynanan Süper Lig'i gelecek sezonda tribünleri coşkuyla dolduracak taraftarlarla gerçekleştirebilmeyi ümit ettiklerini dile getiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Basketbolda EuroLeague şampiyonluğunu kazanan Anadolu Efes takımının sevincine hem başantrenörü Ergin Ataman'ı hem de Kulüp Başkanı Tuncay Özilhan'ı arayarak ortak olduk. Şampiyonluğun kazanılmasında büyük emeği ve katkısı olan Ergin Ataman'ın bu başarıyı şehitlerimize armağan etmesini de şahsım, milletim adına ayrıca çok ama çok önemli görüyorum. Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonluğu'nu ilk defa ülkemize kazandıran Ayşe Begüm Onbaşı kızımızı da arayarak tebrik ettik ve başarılarının devamını diledik. Bu vesileyle son dönemde güreşten boksa, karateden pentatlona, judodan okçuluğa, yüzmeden voleybola pek çok farklı branşta ülkemizin bayrağını göndere çektiren tüm sporcularımızı şahsım ve milletim adına bir kez daha tebrik ediyorum." 

AA

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