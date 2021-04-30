Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan son dakika aşı açıklaması

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Aşı tedariğinde ben herhangi bir sıkıntı yaşayacağımızı kabul etmiyorum. Elimizde yeterince aşımız var. Yeterli derecede var. Rusya'dan şu anda yine yaptığımız görüşmelerle Sputnik aşısı inşallah geliyor, gelecek.

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'CİDDİ MİKTARDA SPUTNİK AŞISI GELECEK'

Hatta gerekirse sayın Başkan ile de görüşmemizi yapacağız. Ben sayın Putin ile yapacağımız görüşmeden de ciddi bir miktarda Sputnik aşısı inşallah gelecek.

Bazı ihtimaller diyorum. Çünkü görüşmeyi henüz yapmadım. Ama önümüzdeki ayın ilk yarısında bu konuyla ilgili bir görüşmemiz oldu. Oradan da ciddi bir miktarda aşının gelmesiyle bu sayıyı yakalamış olacağız. Ben fevkalade bir durum olacağına inanıyorum.

YERLİ AŞI İÇİN TARİH VERDİ

Yerli aşıyla da şu an üniversitelerimiz, bazı ilaç firmalarımız yoğun bir çalışmanın içindeler. Bana öyle geliyor ki onların bana verdikleri söze dayanarak konuşuyorum Eylül - Ekim gibi onların da üretime geçeceğine inanıyorum.

‘BUNLAR YALANCI DÜRÜST DEĞİL’

Ben tabi Güney Kıbrıs'a güvenmiyorum, inanmıyorum. Onlar hiçbir zaman dürüst davranmadılar, doğru konuşmadılar. Şimdi iki üç ay sonrasına atıldı. Ve ben yine bir netice alınabileceğine ihtimal vermiyorum. Çünkü dürüst değiller. Bunlar yapmış olduğumuz görüşmede de yalan söylediler, aldattılar. Ve onun neticesinde yapılan referanduma da saygı duymadılar. Kuzey yüzde 65 evet derken, güney bir o kadar hayır dedi. E bunlar yalancı, dürüst değil. Şimdi yine aynı şeyleri yapıyorlar. Bazı görüşmeler dışişleri bakanlarımız arasında yapıldı. Yine geldiler yine farklı farklı şeyler söylüyorlar. Dürüst davranmadıkları sürece bunlarla bir anlaşmaya varmak mümkün değil.