Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9. Cumhurbaşkanı Demirel'in vefatının dördüncü yılı nedeniyle mesaj yayımladı.

Demirel'i rahmet ve saygıyla anan Erdoğan mesajında, "Türkiye Cumhuriyeti'nin 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, ülkemizin gelişmesine ve ilerlemesine değerli katkılarda bulunmuş, devlet ve siyaset adamı olarak milletimizin gönlünde müstesna bir yer edinmiştir." ifadelerine yer verdi. (AA)