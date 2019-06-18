İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Sultangazi'nin tüm mahallelerindeki, hanelerindeki kardeşlerime sevgilerimi saygılarımı gönderiyorum. En son 30 Mart'ta coşkulu bir mitingle bir araya gelmiştik. Sultangazi 31 Mart seçimlerinde de yüzde 59'luk oy oranı ile ilçe belediye başkanlığı görevinde bizi yalnız bırakmadığını ortaya koymuştur.

"BİRİLERİ KONUŞUR BİZ YAPARIZ"

Eserlerden biri de 501 milyon lira yatırım bedeli olan Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Modern bir hastanedir. Birileri konuşur biz yaparız. Farkımız bu. Çıkmış biri diyor ki; 24 yılda ne yaptınız diyor? Kardeşlerim bakınız şu eser bu işin en güzel ifadesidir. 24 yıl önce şu andaki Sultangazi var mıydı? Bu Sultangazi ne haldeydi. Sultangazi'yi tüm alt yapısı ile hastaneleri ile okulları ile ulaşımı ile her şeyiyle tepeden tırnağa modern bir ilçe haline getirdik. Zaten biz geldiğimizde burası ilçe değildi. Sonradan ilçe haline getirdik.

Hanım kardeşim bir pankart açmış diyor ki "Tayyip Dede seninle azmi, çalışmayı, dürüstlüğü hayal kurup başarmayı öğrendik". Sizler bizimle oldukça bizler daha çok onurlu yollar yürüyeceğiz. Zaten şu anda bu katılım haftanın bu gününde bir şeyi gösteriyor. Biz aşkınan yürüyen yorulmaz dedik.

"MURSİ KARDEŞİMİZE ALLAH'TAN RAHMET DİLİYORUM"

Öncelikle bugün burada bir konuyu da sizinle paylaşacağım. Esaretten şehadete yürüyen Mısır halkının seçilmiş ilk cumhurbaşkanı Muhammed Mursi kardeşimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Ne yazık ki aynı tarihte içeri alındı aynı tarihte 6 yıl sonra mahkeme salonunda şehadete yürüdü. Mısır halkına ve İslam dünyasına başsağlığı dileklerimi ifade ediyorum.

"5 GÜN ÇOK ÖNEMLİ"

Bize Mursi'yi hatırlatanlarla biz şu anda yarışıyoruz. Şu anda unutmayın pazar günü yapılacak seçimde bir tarafta Mursi'yi hatırlatanlar var diğer tarafta adaletle bu yolda yürüyecek olanlar var. Bu 5 gün o yüzden çok önemli. Zalimler için yaşasın cehennem.

"İSTANBUL'UMUZU BU YALANCILARA TESLİM EDEMEYİZ"

Binali Yıldırım kardeşimizin rakibinin 15 Temmuz'da attığı tweetler var. O zaman nerede FETÖ ile beraber. Ne diyorlar benim onlarla alakam yok. Yahu hepsi kayıtlarda var. İşte Ordu'da valimize 'it' diyor ondan sonra 'it' demedim 'basitleşme' dedim diyor. Kayıtlarda hepsi var. Dürüst ol dürüst. Siyasete dürüstlük yakışır başındaki adam gibi yalan değil. Al birini vur öbürüne. Biz İstanbul'umuzu bu yalancılara teslim edemeyiz. Öyleyse kapı kapı dolaşacağız. Telefonlarımız susmayacak.

"ÇALDILAR İFADESİ HUKUKİ DEĞİL SİYASİDİR"

Burada bir belirsizlik vardı işte o belirsizliği çözmek için birleştirme tutanaklarındaki aleni yanlışlar. Şimdi diyorlar ki beyefendi rahatsız olmuş çaldılar dendi ya. Buradan söyleyeyim. Binali Yıldırım kardeşimin rakibine söylüyorum. Çaldılar ifadesi hukuki değil ama siyasidir. Hukukisi usulsüzlüktür. Birileri bir şey çaldıysa çaldı deriz.

"DAHA BU İŞLERİ BİLMİYORSUN, ÖĞRENECEKSİN"

Ben mazbatamı aldım diyor. Sen mazbatanı YSK'dan değil İl Seçim Kurulu'ndan aldın. Daha bu işleri bilmiyorsun, öğreneceksin. YSK müracaatımızdan sonra ne yaptı mazbatayı iptal etti ve senden onu aldı. Bu ne demektir? Daha öğreneceğin çok şey var. Biz Nasreddin Hoca gibi damdan düştük damdan bunların hepsini biliriz. Bunu bildiğimiz için de YSK'ya müracaatımızı yaptık onlar da seçimin yenilenmesine karar verdi. Seçimlerin yenilenmesi kararı siyasi değil hukuki bir süreçtir.

"SEÇİMDEN SONRA BUNLARIN HESABINI VERECEKSİNİZ"

Ne diyor ben diyor Ordu Valisi'ne 'it' demedim, basitleşme dedim. Bütün görsel medyada var. Yazılı medyada var. Seçimden sonra da bunun hesabını vereceksin dur bakalım bitmedi iş. Benim polisime, polislerime de yanındaki avanesi onlara da şerefsizler dedi. Bunların hesabını vereceksiniz. Biz ne valimize 'it' dedirtiriz ne de polislerimize 'şerefsizler' dedirtiriz. Yanına koruma olarak bu milletin polisini alıyorsun sonra da polisime 'şerefsizler' diyorsun. Herkes yerini de haddini de bilecek. CHP engel olmasaydı ve sandıklar yeniden sayılsaydı bugün bu noktaya gelmeyecektik.

"BİNALİ YILDIRIM KARDEŞİMİN RAKİBİ BUNLARI HİÇ BİLMİYOR"

İstanbul ve Türkiye bizi ve ekibimizi 1994'ten beri tanır. Ama Binali kardeşimin rakibi bunları hiç bilmiyor. İstanbul'da Marmaray diye bir şey var mıydı? Yaptık mı? Oradan 350 milyon yolcu geçti. Boğaz'ın altından Marmaray 29 Ekim 2013'te açtık o günden bugüne 350 milyon yolcu geçti. Kimsenin haberi yok. CHP'ye kalsa zaten bize onu yaptırmayacaktı. Avrasya Tüneli'ni de yaptık bitirdik. Asya'yı Avrupa'ya bağladık mı? Bunlara kalsa müsaade etmezlerdi. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü bu CHP zihniyeti yaptırmak istemedi. İstanbul'u İzmir'e bağladık mı? Bu yılsonu açılışını yapıyoruz. Bunları biz yaptık ya. Sevgili gençler bu yatırımları yapan AK Parti iktidarıdır bunları bilin. 17 yılda Berlin Havalimanı bitmedi ama biz 5 yılda İstanbul Havalimanı'nı bitirdik. Suyu ucuzlatacağım diyor. Hangi suyu? Biz susuz İstanbul aldık, dağları delerek İstanbul'a suyu bu kardeşiniz getirdi.

"YALAN SÖYLEME"

Gençlere para vereceğim diyor. Yalan söyleme, al bir yalanını daha yakaladım. Belediye başkanlığım döneminde üniversite gençliğine burs veriyordum. CHP bunu AYM'ye götürdü bu burs yasaklandı. İktidar olunca biz bunu Başbakanlık'tan burs vermeye başladık bunu da geç biz bu işi daha da kalıcı kılalım Kredi Yurtlar Kurumu vasıtasıyla veriyoruz. Kimseyi boş çevirmiyoruz. Milleti aldatma. Belediye olarak yasalara göre senin burs verme yetkin yok. Bunu yasaklayan CHP.

"SURİYELİLERE MAAŞ BAĞLAMA GİBİ BİR ŞEY ASLA YOK"

Suriyelileri buralara doldurdunuz, para veriyorsunuz diyorlar. Bu yalana inanmayın. Suriyelilere maaş bağlama diye bir şey asla yok yalan söylüyorlar. Biz vatandaşımıza veriyoruz maaş bağlıyoruz. Ey CHP bu yalanları bırak. Ülkemdeki Suriyelilere de biz muhacir olarak bakıyoruz. 330 bin Suriyeli topraklarına döndü.

Bu seçimi 1453'ün rövanşı olarak görenlere Osmanlı tokadı patlatmaya hazır mısınız? Binali Yıldırım her söylediğini yapan, yapamayacağını söylemeyen bir kardeşimiz.