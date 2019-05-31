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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Süper Lig’e çıkan takımlara kutlama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süper Lig’e çıkmaya hak kazanan Gençlerbirliği, Denizlispor ve Gazişehir Gaziantep’i tebrik etti

31 Mayıs 2019, Cuma 01:41
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Süper Lig’e çıkan takımlara kutlama

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Zorlu bir sezonun ardından Süper Lig’e çıkmaya hak kazanan Gençlerbirliği, Denizlispor ve Gazişehir Gaziantep kulüplerimizi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan gelecek sezon Süper Lig’de ve diğer liglerde mücadele edecek tüm takımlara da başarılar diledi.

ANKARA (AA)

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