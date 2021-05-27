Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Süper Lig'e çıkan takımlara tebrik
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TFF 1'inci Lig'de ilk iki sırayı alan Adana Demirspor ve GZT Giresunspor ile play- off finalini kazanan Altay'ı tebrik etti.
27 Mayıs 2021, Perşembe 00:03 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yayımladığı Twitter mesajında "TFF 1'inci Lig'de ilk iki sırayı alan Adana Demirspor ve GZT Giresunspor ile play-off finalini kazanan Altay'ı ve taraftarlarını gönülden tebrik ediyor, üç kulübümüze de gelecek sezon Spor Toto Süper Lig'de başarılar diliyorum" dedi.
https://twitter.com/RTErdogan/status/1397650851456503817
ANKARA (DHA)