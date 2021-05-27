Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Süper Lig'e çıkan takımlara tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Süper Lig'e çıkan takımlara tebrik

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Süper Lig'e çıkan takımlara tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TFF 1'inci Lig'de ilk iki sırayı alan Adana Demirspor ve GZT Giresunspor ile play- off finalini kazanan Altay'ı tebrik etti.

27 Mayıs 2021, Perşembe 00:03 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yayımladığı Twitter mesajında "TFF 1'inci Lig'de ilk iki sırayı alan Adana Demirspor ve GZT Giresunspor ile play-off finalini kazanan Altay'ı ve taraftarlarını gönülden tebrik ediyor, üç kulübümüze de gelecek sezon Spor Toto Süper Lig'de başarılar diliyorum" dedi.

ANKARA (DHA)

İlgili Haberler
Son dakika.. Altay, Süper Lig'e yükseldiAdana Demirspor 26 yıl sonra Süper Lig'de


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
‘Derin Devlet’ ‘Kutsal Devlet’
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Neydi o akşam
Rauf Tamer
Hakan Çelik
Aşılama hızlanırsa Türkiye talebi patlar
Hakan Çelik
Murat Çelik
Ateş Hoca'dan uyarılar ve umutlu mesajlar
Murat Çelik
Erkut Can
Neredeen nereye…
Erkut Can
Murat Gülderen
Çok 'Hava'lılar
Murat Gülderen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Iğdır’ın eski HDP’li Belediye Başkanı Akkuş’a 7 yıl 6 ay hapis cezası